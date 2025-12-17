烏克蘭國安局公布影片 宣稱以水下無人載具炸毀俄艦艇

烏克蘭國安局SBU公布的畫面顯示，在水下無人載具撞擊目標後，引發相當大的爆炸，並激起水花。

烏克蘭方面宣稱，這是以名為「海上寶貝」的無人載具所進行的攻擊，成功炸毀畫面中的俄軍潛艦。

事發的地點位於克里米亞半島東方的新羅斯斯克，除了是重要的海運中心，也是俄軍黑海艦隊的基地之一，駐紮艦艇包括水面戰艦和幾艘改良型基洛級潛艦，可以從水下發射巡弋飛彈。俄烏開戰以來，黑海艦隊的潛艦多次執行這類任務，空襲烏克蘭基礎設施。

儘管烏克蘭方面宣稱炸毀一艘潛艦，但從定格後的SBU畫面可以看到，左方的潛艦仍舊平穩浮在水面。而從最新的衛星照片也可以發現，L形碼頭的轉角處混凝土結構嚴重受損，而一旁的潛艦看來沒有大礙。

俄羅斯黑海艦隊發言人盧里約夫說道，「敵軍以水下無人載具進行破壞的企圖並未得逞，這項攻擊並未傷及黑海艦隊派駐於新羅斯斯克港內的潛艦，也沒有任何人員傷亡，各艦及人員持續正常執行勤務。」

就在俄烏雙方於陸海空各處激烈交火的同時，包括歐盟會員的34個歐洲國家連同烏克蘭，在荷蘭海牙召開會議，決定設立「國際求償委員會」，要求俄羅斯對烏克蘭做出戰爭賠償。

美聯社資深記者莫莉奎爾指出，「這35國正式支持對烏克蘭的賠償機制，但其資金來源仍然沒有著落，烏克蘭總統澤倫斯基要求由俄方出這筆錢。」

由於歐洲各國財政吃緊，而動用俄羅斯被凍結的財產又遭到強大阻力，資金來源仍舊沒有著落。另一方面，陸地領土與俄羅斯和白俄羅斯接壤的芬蘭與波蘭，積極要求歐盟把東側的安保問題，列為歐盟的最優先事項。

芬蘭總理歐爾波表示，「芬蘭與其他身在歐盟東側邊界的國家，集集在歐盟內部倡議，要求歐盟將東側安保視為最高優先。芬蘭準備扮演領導角色，與波蘭共同領導『東側守望』計畫。」

儘管歐盟在政策上，把2025年10月才出爐的「東側守望計畫」列入重大議題，但超過1300億歐元的專案經費，是歐盟領袖遲遲無法點頭的原因。

