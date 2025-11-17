烏克蘭國家情報總局：在俄羅導彈找到台灣製品

烏克蘭發現發現俄羅斯「海燕」導彈使用台灣產品製造迫擊砲彈穩定器 圖：取自維基百科 By Mil.ru, CC BY 4.0

[Newtalk新聞] 烏克蘭國家情報總局新聞處稍早公佈俄羅斯武器生產中使用外國設備的數據，指出在俄羅斯生產飛彈和航空炸彈的企業中發現了來自我國、日本和中國的設備。

烏克蘭通訊社（UNN）今日報導，烏克蘭國家情報總局新聞處公佈了開源情報（OSINT）黑客馬拉鬆活動中收集到的關於俄羅斯武器生產中使用外國設備的數據，發現俄羅斯中央研究院研發的「海燕」使用台灣的捷力精密機械公司（AKIRA SEIKI）生產的Performa立式加工產品製造迫擊砲彈穩定器。

烏克蘭的情報單位發現，某些俄羅斯公司在全面入侵烏克蘭後，向生產「伊斯坎德爾」和「奧列什尼克」飛彈的「沃特金斯克工廠」提供了中國的科德（KEDE）和池州豪邁機電貿易公司（WMT）的機床以及台灣的東剛精密機械有限公司（ECOM VL-12i）生產的設備。

此外，烏克蘭也在俄羅斯「戰術飛彈武器」公司航空炸彈通用規劃和修正模組的生產線上，發現了日本大隈（Okuma）和中國海森（Hision）的產品。

