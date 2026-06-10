烏克蘭國會通過預算修正案 國防支出創歷史新高

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烏克蘭國會今天(10日)通過2026年預算修正案，為創紀錄的國防支出鋪路。烏軍近期加強對俄羅斯境內的深入打擊，並在前線部分地區取得小規模反攻成果。

根據這項修正預算案，國防與安全部門將額外獲得1.56兆荷林夫納(hryvnias，約3,47億美元)資金。

這項預算案獲得242名國會議員支持通過，超過法定所需的226票。

這筆新增預算能夠到位，主要是歐盟啟動一項已遭凍結俄羅斯資產作為擔保的900億歐元貸款。

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這項貸款將為烏克蘭財政帶來急需的支援，其中32億歐元預計於本月撥付。不過，基輔仍需仰賴其它國際援助，以支應國家預算需求及各項戰爭開支。

根據該預算修正案，烏克蘭今年的國防支出將提高至4.37兆荷林夫納(約972億美元)，創下歷史新高，高於先前預估的640億美元。去年烏克蘭的國防支出約為614億美元。

此外，烏克蘭國會9日也通過一項新法，對Uber及Bolt等線上平台的營收課稅；這項法案是國際貨幣基金(IMF)提出的條件之一。作為烏克蘭的重要金援來源，IMF要求基輔擴大稅基，以支撐飽受戰爭衝擊的經濟。(編輯：許嘉芫)