烏克蘭國破山河不在 蔡正元暗諷：發本小冊子以為能打贏戰爭？
美國對俄烏戰爭提出28點和平方案曝光，烏克蘭將割讓20％領土，但只收復不到0.5％土地。前立委蔡正元指出，烏克蘭的年輕男人已經快死光了，澤倫斯基不要初版的和平協議，現在要簽末版的和平協議。蔡正元也提到，有人挨家挨戶發本小冊子，以為號召絕不投降就能打贏戰爭！
美國對俄烏戰爭提出28點和平方案曝光，烏克蘭將割讓20％領土，但只收復不到0.5％土地。重要內容大致包括1.俄羅斯、烏克蘭及歐洲將達成全面互不侵犯協議。2.預期俄羅斯不會再入侵鄰國，北約也不會再向外擴張。3.烏克蘭將獲得可靠的安全保障。4.烏克蘭同意將「不加入北約」寫入憲法；北約也同意將「不接納烏克蘭」納入章程。5.北約同意不在烏克蘭境內部署軍隊。
至於美國的保證，包括1、美國將因提供安全保證而獲得補償。2、若烏克蘭入侵俄羅斯，將喪失安全保證。3、若俄羅斯入侵烏克蘭，美國將果斷採取聯合軍事行動，恢復所有全球制裁，該協議承認的新領土及所有利益將全部撤銷。
對此，前立委蔡正元在臉書指出，澤倫斯基接不接受已經無關緊要，不管戰爭能不能持續或可不可以贏，烏克蘭已喪失不接受的權利。
蔡正元直言，烏克蘭的年輕男人已經快死光了，剩下一小批掌權的人還在瞎掰要戰到一兵一卒。戰爭沒有後悔藥，如果3年前簽下伊斯坦堡和平協議，今天的烏克蘭早就恢復一條活龍！
蔡正元認為，澤倫斯基不要初版的和平協議，自以爲是天將神兵舉世無敵，結果是國破山河不在！現在要簽末版的和平協議。
蔡正元也提到，有人挨家挨戶發本小冊子，以為號召絕不投降就能打贏戰爭，如果真的這麼愚蠢，那也是命該如此！
其他人也在看
月世界垃圾山主謀曝光 地方藍綠民代隔空互批
國民黨立委陳菁徽因質疑月世界垃圾山事件，遭高市府指控抹黑並揚言提告，陳菁徽隨後又質疑「請問高雄市民同意自己的稅金用來替高雄市長陳其邁出氣嗎？」引發藍綠互槓。民進黨高市黨部痛批，陳菁徽荒腔走板的「三條線邏輯」，就是誤導大眾、抹黑的政治操作，而高市議會國民黨團則聲援陳菁徽，並回嗆陳其邁市府別用濫訴掩蓋綠營與自家里長的深厚關係。中時新聞網 ・ 22 小時前
福島5縣市食品「輸台解禁」！卓榮泰保證：抽驗逾20萬件無不合格
即時中心／黃于庭報導日本福島核災至今14年，衛福部食藥署昨（21）日公告，福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣市食品回歸常態管理措施，取消進口需檢附產地證明及輻射檢測報告之規定。針對外界疑慮，行政院長卓榮泰今（22）日強調，日本過去10多年來接受逾20萬件抽驗，未有不合格情況發生，請國人安心。民視 ・ 19 小時前
補糧食券削減 州府周發20元支票
州長霍楚(Kathy Hochul)21日宣布撥款緊急補助200萬元用於FreshConnect計畫，每周向有需要的居民...世界日報World Journal ・ 22 小時前
批日對「無核三原則」態度曖昧 中方：須嚴加管束
中日緊張關係不斷升溫，中國常駐國際原子能總署（IAEA）代表李松日前在維也納召開的理事會上，點名批判日本政府，指其對「無核三原則」表態模糊，恐有違背和平承諾之虞，直言「對這樣的日本必須嚴加管束」。鏡新聞 ・ 21 小時前
最新／台南深夜「烈火沖天」橋下廢棄物突起火 警消加派4怪手灌救
即時中心／廖予瑄、黃彥翔報導台南晚間冒火！台南市消防局在今（21）晚8時40分獲報，白河區中正路上的下秀祐橋附近，有廢棄物突然燒起來，火勢猛烈，消防局立刻派出5車10人前往救援；沒想到，警消趕赴現場後才發現，火勢之大，需要支援，因此請環保局加派4台重機具怪手，並加派人車前往灌救，。目前火災仍在搶救當中，起火原因待查。民視 ・ 1 天前
中對日極盡抵制 CNN：擔憂美日同盟影響中國霸權
中對日極盡抵制 CNN：擔憂美日同盟影響中國霸權EBC東森新聞 ・ 22 小時前
和平計畫迫烏讓步 澤倫斯基：烏克蘭史上最艱難抉擇
（中央社記者陳彥婷基輔21日專電）美國近日向烏克蘭遞交一份草擬中的俄烏和平方案，內容疑涉要求基輔讓步，包括割地與削減軍備，引發烏方高度關注。烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，國家正處於「歷史上最艱難的時刻」，可能面臨在尊嚴與維持美國作為關鍵夥伴之間抉擇，但強調「絕不會背叛烏克蘭」。中央社 ・ 1 天前
高市府澄清陳其邁與李有財關係 藍青年：肖像遭冒用多年都不知情？
高雄月世界淪垃圾山案，檢調查出犯罪首腦為民進黨籍里長李有財，高雄市府火速切割李與市長陳其邁關係，並揚言提告質疑陳李關係匪淺的藍委陳菁徽。國民黨前副發言人賴苡任質疑，李是民進黨主政的高市府認證特優里長。太報 ・ 1 天前
戰爭只講輸贏不講道德！蔡正元暗諷：發小冊子喊不投降能打贏？
外媒報導，美國對俄烏戰爭提出28點和平方案，其中包括要烏克蘭割地、放棄加入北約等條件。前立委蔡正元表示，烏克蘭總統澤倫斯基這票人，不要初版的和平協議，現在要簽末版的和平協議，他還意有所指地說，有人挨家挨戶發本小冊子，以為號召絕不投降就能打贏戰爭。中天新聞網 ・ 13 小時前
台股收26434點破季線（2） (圖)
台股21日收盤重挫991.42點，收26434.94點，跌破季線26470點，成交值新台幣5498.35億元。台積電（2330）下跌70元，收在1385元，市值縮水1.81兆元，滑落至35.91兆元，影響大盤指數約562點。中央社 ・ 1 天前
整理亡母遺物翻出「漫畫收藏頂點」！拍賣價破紀錄 兄弟爽賺近3億
NBC報導，《Superman #1》被公認為「漫畫收藏的頂點」，不僅具歷史價值，更因保存狀態近乎完美而罕見。專責鑑定的CGC公司為其評級高達9分（滿分10分），為市場上已知最高分版本，其狀態之完整性遠超多數同時期漫畫。拍賣會也強調，這本漫畫能突破以往600萬美元（約新台幣1.88...CTWANT ・ 23 小時前
中國為何對高市言論反應如此激烈 CNN：擔心亞洲軍事態勢變化
中國對日本首相高市早苗「台灣有事」言論的激烈反應已持續兩週，且目前毫無紓緩跡象。CNN分析指出，中國如此重砲回擊，是因為擔心日本在美國的施壓下擴大軍事防禦力量，影響中國在亞洲地區的強權地位。太報 ・ 1 天前
車站內的日文指示看不懂？電車內的廣播在說什麼？日本旅遊好用必知日語-電車篇
大家在日本自助旅遊的話，一定都會利用當地的大眾交通來前往各地，而日本最方便的就是電車了！雖然現在隨著日本推廣觀光，許多車站都有設置英、中、韓等多國語言導覽，但若是碰到只有日文的情況可能很多人就會不知道該怎麼辦了。因此這次我們整理了日本車站的常用單字詞彙、語句以及實用的情境會話，抓住重點之後即使不會日文也能放心出遊啦！LIVE JAPAN ・ 1 天前
民眾抗議捷克國家博物館 要求掛回烏克蘭國旗 (圖)
示威團體Kaputin近日在捷克國家博物館正門抗議，要求館方重新掛回烏克蘭國旗，吸引百人響應，而當時博物館外牆懸掛的是故宮文物展海報。中央社 ・ 15 小時前
陸反擊高市「台灣有事論」致函聯合國 帥化民爆玄機
日本首相高市早苗「台灣有事」說法，引發中國大陸強烈反彈。中國大陸駐聯合國代表傅聰致函聯合國秘書長古特瑞斯，指日本首相高市早苗涉陸錯誤言行，闡明大陸政府立場，並強調如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，陸方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。退役中將帥化民認為，中國大陸跑到聯合國告訴秘書長，中國大陸已經先盡到告知責任。中時新聞網 ・ 16 小時前
酒後口角全武行! 男遭多人痛毆 嫌犯逃逸到居酒屋續攤
中部中心/王俞斐、黃信儒 台中報導台中街頭爆發全武行，一群男子相約飲酒，卻在酒後爆發口角衝突，一群人對著其中一人拳打腳踢，還有人拿出球棒痛毆，警方到場這群人已經鳥獸散，還跑到居酒屋續攤，涉案九人通通被警方帶回。酒後口角爆發全武行 男子遭多人痛毆倒地不起(圖/民眾提供)一群男子，街頭爆發口角衝突，其中一人，手持球棒，朝著穿外套的男子攻擊，其他人見狀，蜂擁而上，又踢又打，男子連滾帶爬，被打到無力反擊。但這群惡煞，不肯罷休，硬是把人給架起來，在馬路中，又是一陣拳打腳踢，打的男子，無處可逃，最後動手惡煞，一哄而散，留下被打的男子，呆坐在原地，久久無法起身，直到警方和救護車到場。這群人是朋友關係 飲酒後爆發口角糾紛衝突一發不可收拾(圖/民眾提供)糾紛地點，在台中西屯區福星北路上，警方獲報到場，這群惡煞，已經鳥獸散，跑到居酒屋續攤。動手打人，還講的一派輕鬆，原來這群人，是朋友關係，幾杯黃湯下肚後，爆發口角衝突，新仇加上舊恨，街頭全武行，一觸即發。動手男子和一旁助陣叫囂的總共九人 通通被警方帶回偵辦(圖/警方提供)動手男子和一旁助陣叫囂的，總共九人，通通被警方帶回偵辦，朋友相聚變成暴力衝突，不只友誼的小船翻覆，最重還得面臨五年有期徒刑。《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：酒後口角全武行！ 男遭多人痛毆 嫌犯逃逸到居酒屋續攤 更多民視新聞報導不滿鴨肉店客人擋出入口! 莽男持武士刀.鐵勾攻擊行車糾紛演變暴力衝突 兩人街頭火爆扭打李多慧衣服太貼「炸出花生麻糬」！辣舞16秒震撼百萬人民視影音 ・ 17 小時前
彭博：美中貿易休兵能否持續？三大風險一次看
上個月，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平會談後，宣布就降低關稅、暫停部分出口管制和穩定兩國經貿關係達成協議架構。彭博...聯合新聞網 ・ 15 小時前
印度"太陽城"巴德拉 點亮450萬戶家庭
在印度拉賈斯坦邦的沙漠中，一座太陽能電廠，改變了上千人的生活。曾經因為長期停電而被迫中斷的農耕、課業和商機，如今都在太陽能的支持下，重新啟動，穩定的電力不只讓村民擺脫高溫與黑暗，也帶來了希望。 曾...大愛電視 ・ 17 小時前
外送員最低薪、保險全入法！平台違反離線權、退避權最重罰50萬元
我國外送員已超過14萬人，卻在報酬保障、停權申訴、契約關係與保險等面向，長期與外送平台爭議不斷。勞動部今（11/21）日預告《外送員權益保障及外送平臺管理法》草案，明定外送員自接獲平台訂單至完成期間，報酬不得低於最低工資1.25倍，且為保障離線權及退避權，若外送平台違反相關事宜，最重可處50萬元罰緩，同時，平台業者的義務正式入法，應確實為外送員加保團體傷害保險、責任保險後，才能讓外送員上線接單。太報 ・ 1 天前
華府提「28點和平計畫」 烏克蘭割地換和平？ 恐削弱烏軍防衛力量 澤倫斯基遭內外夾攻 歐洲強化交通基建 規劃「跨境通行制度」 協助各國部隊快速移動｜全球聊天室｜#鏡新聞
美國政府和總統川普對烏俄戰爭的態度，再度出現轉變，近日華府官員提出一項新的「28點烏俄和平計畫」，其中提到烏克蘭需退出頓巴斯地區，該地區成為非軍事區，俄軍不會進入，並要求烏克蘭在幾年之內，不會爭取加入北約，未來烏克蘭境內不會部署任何國際維和部隊；俄羅斯方面則是承諾，不會再攻擊烏克蘭或是歐洲其他國家。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前