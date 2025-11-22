烏克蘭國破山河不在 蔡正元暗諷：發本小冊子以為能打贏戰爭？

美國對俄烏戰爭提出28點和平方案曝光，烏克蘭將割讓20％領土，但只收復不到0.5％土地。前立委蔡正元指出，烏克蘭的年輕男人已經快死光了，澤倫斯基不要初版的和平協議，現在要簽末版的和平協議。蔡正元也提到，有人挨家挨戶發本小冊子，以為號召絕不投降就能打贏戰爭！

美國對俄烏戰爭提出28點和平方案曝光，烏克蘭將割讓20％領土，但只收復不到0.5％土地。重要內容大致包括1.俄羅斯、烏克蘭及歐洲將達成全面互不侵犯協議。2.預期俄羅斯不會再入侵鄰國，北約也不會再向外擴張。3.烏克蘭將獲得可靠的安全保障。4.烏克蘭同意將「不加入北約」寫入憲法；北約也同意將「不接納烏克蘭」納入章程。5.北約同意不在烏克蘭境內部署軍隊。

至於美國的保證，包括1、美國將因提供安全保證而獲得補償。2、若烏克蘭入侵俄羅斯，將喪失安全保證。3、若俄羅斯入侵烏克蘭，美國將果斷採取聯合軍事行動，恢復所有全球制裁，該協議承認的新領土及所有利益將全部撤銷。

對此，前立委蔡正元在臉書指出，澤倫斯基接不接受已經無關緊要，不管戰爭能不能持續或可不可以贏，烏克蘭已喪失不接受的權利。

蔡正元直言，烏克蘭的年輕男人已經快死光了，剩下一小批掌權的人還在瞎掰要戰到一兵一卒。戰爭沒有後悔藥，如果3年前簽下伊斯坦堡和平協議，今天的烏克蘭早就恢復一條活龍！

蔡正元認為，澤倫斯基不要初版的和平協議，自以爲是天將神兵舉世無敵，結果是國破山河不在！現在要簽末版的和平協議。

蔡正元也提到，有人挨家挨戶發本小冊子，以為號召絕不投降就能打贏戰爭，如果真的這麼愚蠢，那也是命該如此！

