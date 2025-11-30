烏克蘭在黑海襲2俄油輪 基輔再遭空襲至少3死

烏克蘭在黑海以海上無人艦艇，擊中兩艘俄羅斯「影子船隊」油輪。（示意圖／翻攝自unsplash）





俄烏戰爭再度升溫，烏克蘭在黑海以海上無人艦艇，擊中兩艘俄羅斯「影子船隊」油輪；同時俄軍再度大規模空襲「基輔」，造成至少3人死亡。

烏克蘭海上無人艦艇高速貼海前進靠近油輪，下一秒油輪底部發生巨大爆炸，火光與濃煙直竄天際。烏克蘭在土耳其附近外海，也就是在黑海，擊中兩艘俄羅斯影子船隊油輪。被擊中的兩艘船，當時是空船狀態，正要前往俄羅斯主要油庫，遇襲後，油輪損毀嚴重、無法運作，烏克蘭官員表示，這將重創俄羅斯利用影子船隊輸出石油的能力。

同一時間，俄羅斯也再度空襲烏克蘭，首都基輔傳出爆炸，路上民眾拔腿狂奔找地方掩護，大批居民擠進地鐵站，不少人鋪著墊子，蓋著毛毯避難、休息。

俄軍以無人機與飛彈攻擊，造成數十人死傷，部分地區一度停電。烏國官員透露，襲擊發生時，烏克蘭談判代表團正前往美國展開和平協議對話，談判能否成功，外界持續關注。

