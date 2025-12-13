烏克蘭在2027年加入歐盟成俄烏和談變數！ 金融時報：將顛覆入盟審查機制

美國與烏克蘭11月30日在美國佛羅里達州的多輪閉門談判陷入僵局。 圖：翻攝自 X @NiKiTa

[Newtalk新聞] 據《德國之聲》援引《金融時報》報導指出，美烏在針對烏克蘭的和平談判中，已在和平草案中明確納入將烏克蘭於 2027 年前正式加入歐盟。

《金融時報》消息人士稱，在烏克蘭尚未完成歐盟入盟所需的 36 項程序、且目前未完成其中任何一項的情況下，若推動烏克蘭「快速入盟」，將徹底顛覆歐盟長期以來的入盟審核制度。相關討論近期在美歐與烏克蘭之間持續升溫，並逐漸成為俄烏和平談判中的重要議題。

支持烏克蘭加入歐盟的官員指出，若將入盟承諾明確寫入未來的和平協議，將使烏克蘭的入盟進程成為既定事實。一旦布魯塞爾在協議達成後反對烏克蘭入盟，將被解讀為破壞和平進程。分析認為，若美國對此構想表態支持，可能意味著美國總統川普將要求匈牙利總理歐爾班不要動用否決權，而歐爾班即為烏克蘭加入歐盟的主要反對者之一。

烏克蘭總統澤倫斯基本週四（11 日）在基輔對媒體表示，基於烏克蘭未來將成為歐盟成員國的前提，烏方已在若干議題上調整立場。他指出，烏克蘭入盟問題「在很大程度上取決於歐洲，但事實上也與美國密切相關」。俄羅斯過去於 2022 年 2 月對烏克蘭發動全面侵略後不久，烏克蘭即正式提出加入歐盟的申請，並於四個月後獲得歐盟候選國地位。

美國總統川普週四在白宮受訪時表示，美國與俄羅斯「已非常接近達成協議」，與烏克蘭的談判也正逐步接近共識。他指出，美國官員將出席由德國主辦的週末會議，屆時歐盟與烏克蘭官員將就和平協議中的若干棘手議題進行磋商。

川普在競選期間曾承諾，若當選總統，將在 24 小時內結束俄烏戰爭。他最新表示，實際情況比預期更為複雜，特別是在領土劃分問題上，並指出「這不像一筆普通交易，而是一項複雜程度高出數百倍的談判」。

另一方面，俄羅斯總統普丁的外交顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）週五（12 日）表示，俄方至今尚未看到一份納入烏克蘭與歐洲盟友訴求的最新和平方案。他直言，即便方案公布，其中勢必會出現許多俄方不支持的部分，且同時否定美國推動的在頓巴斯設立「自由經濟區」的構想。

