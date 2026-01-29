烏克蘭地鐵超帥行李箱照瘋傳 「Taiwan is NOT CHINA」引爆日本熱搜

生活中心／程正邦報導

一名正妹搭烏克蘭地鐵，因行李箱上的「Taiwan is NOT CHINA」貼紙，引爆日本熱搜。（圖／翻攝X@elenachanjp）

一張跨越國界的照片，近日在國際社群平台引發震撼效應！一名氣質出眾的女子在烏克蘭地鐵內，行李箱上醒目的「Taiwan is NOT CHINA」貼紙被拍下上傳，意外在日本 X（原 Twitter）平台上爆紅，獲得數百萬次點閱。這張照片不僅展現了強烈的身分認同，更在台灣 Threads 引發熱議，被網友封為「年度最帥行李箱」。

長年旅居日本的烏克蘭網紅 Elena 上傳「Taiwan is NOT CHINA」行李箱照，意外讓畫面中的女子爆紅。（圖／翻攝X@elenachanjp）

旅日烏克蘭網紅揭密：在基輔地鐵看見台灣的尊嚴

這張照片的原始出處，是長年旅居日本的烏克蘭知名網紅 Elena Chan。她在發文中表示，自己回到家鄉烏克蘭探親，在搭乘基輔（Kyiv）地鐵時，意外目擊一名女子拉著貼有「台灣不是中國」標語的行李箱。

廣告 廣告

Elena 在推文中感性寫下：「台灣是一個擁有尊嚴、愛好自由且具備獨立主權的國家。」她強調，這張貼紙傳達了民主與獨裁的根本差異，並公開表示「衷心支持台灣」。由於 Elena 的讀者群以日本人為主，該推文瞬間在日本社群發酵，獲得數萬次轉發，網友紛紛盛讚：「這就是我們支持台灣的原因」、「美感與信念兼具」。

烏克蘭網紅 Elena 長期關注中日事務，最近轉發中國外交部的影片寫到「撒謊」。（圖／翻攝X@elenachanjp）

台灣網友熱議：是一張貼紙釣出「玻璃心」還是「國家魂」？

照片轉傳至台灣 Threads 後，評論區立刻陷入激辯。支持者大讚照片主角「三觀正確、人美心更美」，紛紛詢問：「這貼紙哪裡買？」、「出國貼這張真的會有莫名驕傲感」。部分民眾更呼籲政府應在機場廣發這類標語，加強台灣的國際辨識度。

然而，也有部分聲音批評發文者誤導背景，認為「在烏克蘭拍的卻說在日本紅」是刻意帶風向。對此，許多網友反駁，重點在於該貼紙所代表的「普世價值」以及它成功引起的國際共鳴，直言：「就說了一句 Taiwan is not China，怎麼釣出這麼多崩潰的小粉紅？」甚至有網友嘲諷，某些人的反應證明了這張貼紙「殺傷力極強」。

有網友質疑照片真實性，Elena 又發另一張圖說「是真的」。（圖／翻攝X@elenachanjp）

戰火中的共鳴：烏克蘭與台灣的民主連結

這張照片之所以能產生如此巨大的能量，主因是其象徵了「抗爭中的烏克蘭」與「受威脅的台灣」之間無形的民主連結。在基輔這座曾受戰火洗禮的城市裡，出現支持台灣主權的標語，觸動了國際社會對自由價值的敏感神經。

照片中的女子雖然只是地鐵上的路人，但她透過行李箱傳達出的無聲宣言，已成功跨越地理界線，成為 2026 年初最受矚目的國際社群事件。

更多三立新聞網報導

蹭過頭？黃士修譏陳菊請辭「終於走了」 下秒竟貼團購連結賣櫻桃網看傻

港點名店驚見肥碩小強混入豆苗！北市衛生局突擊：現場還有活的在爬

台灣國防自主里程碑！海鯤號首度潛航成功 王定宇揭造艦秘辛

樂捐發票換高麗菜！卓冠廷2/1攜手土城農會力挺雲林農民

