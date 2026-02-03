烏克蘭地鐵「Taiwan is not CHINA」照片瘋傳 事實查核中心：AI生成圖

台灣事實查核中心證實，該圖片為AI生成。（圖／翻攝X／Elena Chan）

近日網路流傳一張照片，畫面中一名女子搭乘烏克蘭地鐵，行李箱上貼著「Taiwan is not CHINA」字樣，引發大量轉傳與討論。不少網友認為該畫面象徵台灣在國際間的能見度提升，但也有人質疑照片真實性。對此，台灣事實查核中心2日表示，經過比對查證後，確認該影像為AI生成，並非實際拍攝。

事件在社群平台迅速發酵後，台灣事實查核中心隨後詢問台韓籍烏克蘭人申武松（Oleksander Shyn），對方直言該圖像為AI合成影像，並指出最大破綻在於女子身後的地鐵路線圖，與真實的基輔地鐵路線配置完全不符，顯示並非實景拍攝。

申武松進一步說明，圖中路線圖的文字使用方式亦出現明顯錯誤，畫面中將「基輔」與「地鐵」直接並列，但依照正確的烏克蘭語文法，必須先將「基輔」轉為形容詞形式後，才能修飾「地鐵」，否則屬於不合文法的表達。

事實查核中心也實際查閱基輔市政府發布的官方觀光指南，發現官方資料中的地鐵路線分布，與網傳照片中的配置明顯不同，進一步排除該照片為真實場景拍攝的可能性。

此外，查核人員指出，行李箱上的標語貼紙缺乏真實立體感，看起來彷彿「浮」在箱體表面，未隨行李箱紋路產生自然凹陷或皺褶，這類不自然的細節，亦為AI合成影像常見特徵之一。

另外，事實查核中心透過AI偵測工具「Is it AI?」與「Hive Moderation」分析，顯示傳言圖片極可能由AI生成。

資安專家提醒，當前AI技術有「偵測落後於生成」的挑戰，建議民眾應回歸「反向搜索」與資訊溯源，回歸基礎的資訊溯源與多方查證。因此，「台灣事實查核中心」認定，網傳圖片為「AI生成」的誤導訊息。

