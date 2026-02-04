烏克蘭地鐵「Taiwan is not CHINA」行李箱照掀熱議 事實查核：AI生成

台灣事實查核中心證實，該圖片為AI生成。（翻攝自X）

近日網路流傳一張女子搭乘烏克蘭地鐵、行李箱貼著「Taiwan is not CHINA」字樣的照片，引發社群熱議。對此，台灣事實查核中心表示，經查證後確認該影像為AI生成，非真實拍攝，且地鐵路線與文字語法皆與實際情況不符。

事件快速發酵後，台灣事實查核中心向烏克蘭之聲創辦人、在台韓籍烏克蘭人申武松（Oleksander Shyn）求證。申武松直言，網傳女子搭乘基輔地鐵的照片高度可疑，最大破綻在於背景的地鐵路線圖，與真實的基輔地鐵網路配置完全不符，顯示畫面並非實景拍攝。

申武松進一步說明，地鐵路線圖上的文字使用方式也出現明顯文法錯誤，圖片將「基輔」與「地鐵」直接並列，而依照正確的烏克蘭語文法，「基輔」應先轉為形容詞形式再修飾「地鐵」，否則屬於不合文法的表達。

查核人員比對基輔市政府官方觀光指南後發現，網傳照片中的地鐵路線分布與官方資料明顯不同，加上行李箱上的標語貼紙缺乏立體感，彷彿浮貼在表面，未隨箱體紋路產生自然凹陷或皺褶，這些不自然的細節正是AI生成影像的常見特徵。同時，台灣事實查核中心也使用AI偵測工具「Is it AI?」與「Hive Moderation」進行分析，結果均顯示圖片極可能由AI生成，並非真實拍攝，屬於誤導性訊息。

資安專家提醒，由於AI生成技術快速進步，現有偵測工具往往落後於生成速度，民眾不宜單靠工具判斷，而應養成「反向搜尋」與多方查證的習慣，回溯資訊來源，才能有效辨別數位時代的假訊息。





