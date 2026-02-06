烏克蘭基輔遭遇最冷冬天 四分之一公寓無暖氣
基輔雷比科夫這個四口之家，日前空襲後19個小時的大停電，公寓沒了暖氣，室內溫度掉到攝氏9度，年幼的孩子感冒演變成了肺炎。現在為了取暖，雷比科夫在走道上，用瓦斯爐燒一大桶熱水，水蒸氣升起之後，房間就也跟著暖了起來。
基輔市民雷比科夫說：「我把瓦斯爐打開，把它放在這裡（走道），我的一個朋友建議我這個辦法的。」
攝氏零下18度以下、體感零下25度，天寒地凍的環境，首都基輔四分之一的公寓大樓沒有暖氣，有電的區域，每天也只有2到3小時供電。
這兩位比鄰而居的退休族，停電時取暖的辦法是燒鐵，無論是鐵熨斗、還是從火車鐵軌取下來的一塊鐵磚，放在瓦斯爐上燒熱之後，都有散熱的效果。
基輔市民克雷門科表示，「我們倆（鐵磚）輪流著用，她外出的時候就留給我用，我外出的時候就留給她用，我們輪流取暖，兩個公寓共用一塊鐵道的鐵磚。這是個鐵熨斗，大概有50年了，我們在裏頭放鐵，放在瓦斯上燒，火不要太大，因為我們用了很多瓦斯，這裡還擺了兩塊石頭。」
嚴寒氣溫的另一個挑戰，是水管、污水管爆裂，排泄物溢出。
基輔市民塔拉斯說道，「這些都是糞便，爆裂水管流出來的，全都在地面上，在附近居民提供資源情況下，我們換裝了一條管線。」
住家的廁所沒有辦法使用，居民只好使用罐子、水桶如廁，事後再把穢物提到戶外的生物廁所處理。
基輔市民賀里塞延科說：「我不知道我們能否成功，或者我們要跟我們的大樓、我們的公寓道別，然後到樹林裡去凍死，我們沒有其他辦法。」
波蘭、歐盟一月底各捐贈了379台、447台的發電機給烏克蘭，國家緊急服務部門在多個社區，設立了讓民眾避寒、充電的帳篷急救站。民間團體如退伍軍人也自發性的組織起來，成立行動廚房提供熱食、取暖的營火。
基輔市民耶欣申科表示，「真的是很團結的氣氛，其次實在是很艱難，因為我們只有半小時電力，所以我來給電子裝置充電，並在這裡喝點熱飲，幫助不小。」
基輔州布洛瓦利市停放在鐵道，老舊除役的列車廂，有了發電機之後，成了民眾的"避難所"，就連教室也搬進了車廂。
烏克蘭學童亞森尼克說道，「因為停電現在我們教室非常寒冷，還有就是我們老師決定要讓我們上互動課。」
一月中以來俄軍頻頻鎖定烏克蘭能源設施發動空襲，發電廠、變電站嚴重受損，再加上供電系統發生技術性故障，國家進入能源緊急狀態，無論是公營還是民營電力公司的維修人員，都加班努力搶修。
DTEK能源公司員工維塔利指出，「這些空襲造成的大規模破壞一再發生，我們才剛修復，攻擊馬上又來。」
過去七八年都不曾結冰的聶伯河，今年拜反聖嬰現象所賜，結了厚厚的冰。週末有好幾百人聚集在河道開電音派對，家長帶著孩子來玩雪橇，還有人帶著狗來運動。
基輔州居民萊海達說：「家裡停電29個小時天氣很冷，所以我們來這裡吃午飯，我們和孩子們在雪地裡做了冰淇淋，即使外面很冷，也有火光溫暖你，朋友們團結在一起，正是像這樣的時刻，你會想：『去你的，你打不倒我們。』」
