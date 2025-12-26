烏克蘭士兵堅守陣地130天平安撤離 獲譽衛國象徵

記者廖子杰／綜合報導

烏克蘭軍方23日證實，2名隸屬第93機械化步兵旅的烏軍士兵，在東部城鎮康斯坦丁尼夫卡的前線陣地，堅守130天後，近日在友軍支援下平安撤離；一同撤離的還有1名俄羅斯戰俘，他在受困期間協助2名烏軍共同守住防線，罕見且令人出乎意料的發展也引起各界矚目。

烏克蘭媒體《烏克蘭新聲》（New Voice of Ukraine）報導，代號「巴爾斯」的丹尼斯與代號「K9」的德米特羅，皆是第93「霍洛德尼亞爾」機械化步兵旅的士兵，2人在駐守烏東城鎮康斯坦丁尼夫卡期間，持續和俄國地面部隊交火周旋，奮力抵抗來自敵軍的猛烈進攻；除成功擊殺至少7名俄軍，還繳獲對方的武器、彈藥及無線電等裝備，並透過監控俄軍通訊，持續將其動向回報後方的營級指揮部，搭配友軍的後勤補給等多方支援，才順利守下此重要防線。

值得注意的是，與2人攜手堅守陣地的還有1名現年23歲的俄軍戰俘西喬夫，從一開始的相互不信任與摩擦，到後來主動幫忙修築防禦工事、從事後勤雜物，甚至在烏軍士兵戰鬥時提供協助；如此形同「棄暗投明」的舉動，也使其最終得以和丹尼斯與德米特羅一起被後送撤離。基輔當局同日則宣布，烏軍部隊已暫時自頓內茨克州城鎮希維爾斯克撤離，烏國總統澤倫斯基強調此決定是為「保護我軍士兵生命安全和部隊有生戰力」，但在郊區的戰鬥仍會持續，重申抵抗俄方侵略的堅定決心。

新加坡《海峽時報》24日另報導，1月在烏俄戰場上受傷而遭烏軍扣押的2名北韓戰俘，日前致函南韓人權團體「民族之魂聯合組職」，親述希望投奔自由、在南韓展開新生活的意願。根據南韓政府與歐美情報單位資料，自烏俄爆發戰事以來，北韓已派遣數千名士兵支援俄國，截至目前其中至少已有600人死亡、逾千人受傷。

烏軍第93機械化步兵旅官兵操控無人機進攻俄軍陣地。（達志影像／美聯社資料照片）

「K9」德米特羅（左）與「巴爾斯」丹尼斯在康斯坦丁尼夫卡堅守130天後，平安輪換撤離。（達志影像／美聯社資料照片）