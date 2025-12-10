烏克蘭大選停擺一年，遭川普痛批「不再民主」！澤倫斯基強硬回擊：只要安全無虞，我們90天內就能投票

在美國總統川普高調質疑烏克蘭「不再民主」後，戰時該不該舉行大選，瞬間成了基輔與華府之間最敏感的議題。面對外來壓力，澤倫斯基於12月9日以罕見強硬口吻回擊：選舉不是問題，只要美國和歐洲能保障安全，烏克蘭「60到90天內就能投票」。然而在俄軍持續攻擊、戒嚴全面生效、前線士兵與數百萬流亡者都難以投票的現實下，在戰火中重啟大選，恐怕沒那麼容易。

烏克蘭大選暫停，川普質疑該國已「不再民主」

美烏關係這幾天因一場「該不該選舉」的討論變得格外緊繃。12日9日，《政客》（Politico）刊出一篇冗長的川普採訪，這位美國總統語出驚人，稱烏克蘭「已經很久沒選舉」，還說一個口口聲聲談民主的國家，現在卻讓人懷疑它已經不再民主。這番話讓戰時選舉議題瞬間成了外交焦點。

川普的兒子小唐納．川普（Donald Jr）也火上澆油。《衛報》報導，上週末，他在杜哈的一場會議上指控澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）為了「保住權位」而拉長戰爭，還說如果戰事遲遲不結束，川普可能會選擇「轉身離開」烏克蘭。川普本人被問到兒子的評論時，則用他一慣的回應：「不正確，但也不完全錯。」

同一時間，華府也在加強對基輔的施壓。美方近來頻頻推動烏克蘭啟動和平談判，相關訊號在歐洲外交圈持續升溫。美方暗示，烏克蘭若想換取和平，可能得在領土問題上讓步，例如放棄頓巴斯地區。然而，這項構想在烏克蘭國內極不受歡迎，而莫斯科也沒有表現出願意接受任何協議的跡象。

澤倫斯基強硬回覆：要選可以，但歐美要保障安全

面對川普的質疑，澤倫斯基並沒有選擇沉默。他在9日晚間回應說，選舉由烏克蘭人民決定，他尊重所有合作夥伴，但外國不該替烏克蘭下判斷。

談到是否會在戰時舉行大選，他表示，既然這個問題是由合作夥伴美國總統提出，他就給一個明確答覆：他「已經準備好」啟動選舉程序，未來幾個月會全面評估可行方式。

澤倫斯基進一步說，他正向美國尋求協助，希望能與歐洲國家一同保障選舉安全。如果安全無虞，烏克蘭「在60到90天內就能準備好投票」，而他本人的意願與準備都已到位。

烏克蘭憲法與戒嚴法明訂，只要戒嚴生效，總統、國會、地方選舉一律不能舉行。這項規定是在俄羅斯2022年全面入侵後啟動，到現在仍未解除。按照原本時程，烏克蘭應在2024年3、4月舉行總統大選，澤倫斯基的五年任期已於去年5月屆滿，但法規直接讓選舉暫停。

這幾天，澤倫斯基在歐洲多國奔走，返國途中回應川普的質疑。白宮正加緊推動和平協議，他也表示將盡快與美方舉行高層會談，希望能在兩週內尋求突破。他的最新表態，從先前堅持「戰後再選」到如今願意準備戰時大選，顯示基輔的立場再度出現變化。

開啟戰時投票，要先解決什麼問題？

澤倫斯基指出，戰時選舉卡在兩個關鍵難題。第一是後勤問題難以突破。前線士兵散布各地，數百萬流離失所者散落國內外，被占領區的居民更無法自由行動，要讓這些人都能投票，目前沒有任何可行安排。

第二，俄羅斯的攻擊仍在持續，投票日若遇上飛彈或無人機來襲，連投票所能不能開都成問題，需要國際力量介入才能降低風險。況且戒嚴尚未解除，現行法律根本無法舉行大選，他已請國會儘速提出相關修法方案。

反對派也不急著改朝換代。選民之聲黨（Holos）議員拉赫馬寧（Serhiy Rakhmanin）直言，現在辦選舉「只會造成傷害」，三軍統帥正帶領國家面對入侵，無論對澤倫斯基有多少意見，這個時間點選舉只會讓敵人撿便宜。

這種看法在社會上並不少見，基輔國際社會學研究所的最新調查顯示，只有22%的民眾支持在停火、且有安全保障的情況下舉行選舉，而有63%受訪者認為應該等戰爭真正結束。

社會氛圍之所以敏感，還有一個原因。烏克蘭此前爆發澤倫斯基上任以來最大規模的貪腐醜聞。最新民調反映了這股不安：只有20.3%的選民願意在未來大選投票給澤倫斯基，雖然他依然排名第一，但僅以微小幅度領前總司令、現任駐英大使札盧日內（Valerii Zaluzhnyi）。

