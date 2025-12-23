烏克蘭失去東部戰區城鎮 教宗籲耶誕休戰俄拒絕

談判團隊自美國返回烏克蘭，烏克蘭總統澤倫斯基與談判團隊首度面對面會談。

判隨著俄羅斯繼續穩步推進，烏克蘭軍隊已從飽受戰火蹂躪的東部城鎮錫維爾斯克撤離。在此同時，羅馬天主教教宗良十四世呼籲全球在耶誕節當天實施休戰，他說，「至少讓我們救主降生的節日成為和平的一天。」（戚海倫報導）

英國廣播公司BBC報導，烏克蘭軍隊從東部戰區城錫維爾斯克撤離，烏軍表示，這是為了保護士兵的生命和部隊的戰鬥力，俄軍在人力方面擁有顯著優勢。攻占錫維爾斯克使俄羅斯距離頓內茨克工業區、烏克蘭還控制的最後兩個堡壘帶城市更近一步。

廣告 廣告

俄羅斯總統普丁一再警告，烏軍必須撤出頓巴斯全境，否則俄羅斯將佔領相關地區，並且拒絕就如何結束戰爭做出任何妥協。美國有線電視新聞網CNN報導，烏克蘭總統澤倫斯基的談判團隊從美國談判返回烏克蘭後，他和談判團隊進行了首度面對面的簡報。

稍早官員指出，俄羅斯連夜對烏克蘭發動大規模無人機和飛彈攻擊，造成包括一名幼童在內的三人死亡。羅馬天主教教宗良十四世呼籲全球，在耶誕節當天實施休戰，並且對「俄羅斯顯然拒絕這項請求」感到「極其悲傷」。教宗對俄羅斯喊話表示，「希望他們能聽進我們的話，讓全世界至少擁有24小時、一整天的和平。」