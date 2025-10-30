烏克蘭學者分析中美關係回暖 對莫斯科是大災難

（中央社記者陳彥婷基輔30日專電）川習會剛結束，雙方談及俄烏戰事，但未具體公布細節，烏克蘭內部解讀不同。有人認為，中美於稀土協議及調降關稅達成共識，意味雙方或在俄烏戰事上取得某種默契；也有人警告，中方僅是權衡利害、拖延時機，無心促成停火。

美國總統川普（Donald Trump）今天在韓國釜山與中國國家主席習近平會談，雙方談及稀土、黃豆採購，並商定下調部分關稅。

對此，烏克蘭媒體「UNN」報導，烏克蘭國家安全與國防委員會轄下的打擊虛假訊息中心（Center for Countering Disinformation）主管科瓦連科（Andriy Kovalenko）表示，這已象徵中美不再視對方為對手，而是將轉為商業夥伴。

「以外交語言來說，這代表北京與華盛頓都不再需要俄羅斯。」科瓦連科指出，俄羅斯最具競爭力的便宜能源優勢如今不再奏效。他指出，這對莫斯科而言將是重大災難，「中國現在有誘因與美國做交易，而不是支持俄國的戰事。如果北京與華盛頓找到新的共處方程式，俄羅斯將被排除於文明世界之外，淪為供應原材料的附屬品」。

政治學者博特尼克（Ruslan Bortnyk）則認為，美國一直避免中國成為俄烏戰事的調解方，以免其「邀功」，但隨著川普就任近一年，戰事仍處膠著，他認為川普已意識必須倚靠中國才能有所突破。

不過，博特尼克指出，中國目前對俄羅斯停火並未表現出興趣。中國更在意維持在國際經貿中的角色，以確保從西方取得科技與投資機會。因此，他認為北京當前是在「權衡雙方、拖延時間」，而非積極斡旋戰事。

另一名政治學者傑尼先科（Vadym Denysenko）在接受烏克蘭節目「Espreso TV」訪問時指出，北京官方在新聞發布中未提及烏克蘭，反映烏克蘭並非雙方談判的優先項目。他建議烏方應儘速定位未來與北京的關係，以加強對莫斯科的壓力。

烏克蘭外交部長西比哈（Andriy Sybiha）今天在記者會上則表示，中方具備游說俄羅斯的能力，認為中國應扮演更主動角色，又指烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）在川習會前夕重申，期望中方停止從俄羅斯購買能源，以避免供應其軍事機器。

川普在會後指出，將與中方「一起處理」以推動俄烏戰事議題進展。「我們討論了很長一段時間，雙方都將合作看看能否有所進展」。雖然他承認中方是俄羅斯能源的一大購買方，但強調雙方未就此議題詳細討論。

習近平則透過中國外交部發言，未明提「烏克蘭」一詞，僅指出：「中美在地區與國際舞台應良性互動。當今世界還有許多難題，中國與美國可以共同展現大國擔當。」

值得注意的是，川習會舉行前一日，德媒「NTV」報導，烏克蘭國防工業代表洛米科夫斯基（Yuriy Lomikovsky）稱，北京已禁止向烏國軍工公司出售可用於製作無人機的中國零件，包括引擎、電池等，且連同波蘭與波羅的海三國實施出口禁令，防止親烏國家轉運。洛米科夫斯基指出，目前近6成無人機零件由中國進口，此舉將打擊烏國防計畫。（編輯：唐聲揚）1141030