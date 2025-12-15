烏克蘭宣布放棄入北約! 柏林談判美國施壓力 澤連斯基仍拒「和平計畫」

在會議期間，澤連斯基拒絕了美國方面提出的和平計畫，強調烏克蘭方面「絲毫沒有」接受糟糕協議的意願。會議結束後，澤連斯基也召開記者會，宣布烏克蘭「放棄加入北約」，並要求俄羅斯也就停火談判做出讓步。。 圖：翻攝自 @Tendar X 帳號

[Newtalk新聞] 美國川普政府近期積極推動烏克蘭和平協議，試圖為持續近四年的戰爭劃上句點，但川普政府的親俄態度卻引發大量歐洲盟友的擔憂情緒。近期有消息稱，美國與烏克蘭共同在德國首都柏林舉行會談，並針對俄烏局勢進行談判。然而，以總統澤連斯基為首的烏克蘭代表團卻直接拒絕了美國提出的和平方案，澤連斯基也在會議結束後召開記者會，宣布願意放棄加入北約，並呼籲俄羅斯在停火談判方面做出妥協。

X 推主「NiKITa」指出，當地時間 14 日，由澤連斯基帶領的烏克蘭代表團於德國柏林，與白宮中東問題特使史蒂夫．威特科夫 ( Steven Witkoff )、川普女婿傑瑞德．庫許納 ( Jared Kushner ) 展開談判，準備共同推動烏克蘭和平協議。除了美烏兩國的代表外，德國總理梅爾茨也出席了談判會議，並坐在烏克蘭代表團中間，表達自己對烏克蘭的支持。

德國總理梅爾茨也加入了柏林和平談判。 圖：翻攝自@rainbow78521

「NiKITa」表示，根據部分美國、歐洲媒體的報導，美國代表疑似在談判會議中對烏克蘭進行施壓，試圖逼迫烏克蘭接受一份「由俄羅斯起草」的和平計畫，滿足克里姆林宮此次的戰爭目標。然而，X 推主「Gandalv」稱，澤連斯基在會議中公開拒絕了該份和平方案，並強調烏克蘭分面「絲毫沒有」接受糟糕協議的意願，認為美國、歐洲應該在各國國會的批准下，向烏克蘭提供「真正有意義的硬性安全保障」。

參與談判的德國官員表態支持澤連斯基，質疑川普提出的「非軍事區構想」可能「正中俄羅斯下懷」，並向俄羅斯提供其想要的「模糊空間」，讓俄羅斯未來可以再次透過秘密部隊、代理人或混合戰爭的方式，重新介入烏克蘭地區的衝突。「Gandalv」也強調，和平談判內容中不應存在任何「針對侵略者的獎勵」，「否則相關計畫只可能『暫時延後下一次的入侵行動』」。

北約持續援助烏克蘭，讓俄軍難以突破戰線。圖為俄烏戰爭示意圖。 圖：翻攝自 騰訊網 一國之君歷史研究

X 推主「rainbow7852」稱，在結束 14 日的談判後，澤連斯基透過社群媒體 WhatsApp 召開線上記者會，宣布烏克蘭將放棄加入北約的訴求，「這是基輔方面目前能做出的最大妥協」。澤連斯基表示，烏克蘭方面原先希望加入北約已獲得真正的安全保障，「但美國和部分歐洲夥伴似乎不支持這條道路」。

澤連斯基指出，雖然烏克蘭放棄了加入北約的請求，但仍希望美國、歐洲夥伴、加拿大、日本等國家能向烏克蘭提供類似「北約第五條」的安全保障協議，並透過這些保障阻止俄羅斯再次發動針對烏克蘭的侵略戰爭。澤連斯基強調，烏克蘭在壓力下被迫做出妥協，「但真正應該妥協的是俄羅斯人」，同時批評美國在目前的談判活動中僅發揮「傳達俄羅斯立場」的功能，「我們仍無法透過美國與莫斯科進行對話」。

烏軍全力殲滅入侵紅軍城的俄軍。 圖：翻攝自 X@alloveragain

澤連斯基認為，目前美國的和平談判目標並非達成「公平協議」，「如果談判真的公平，國際社會應該重點懲罰莫斯科當局的戰爭罪行；如果我們談論的是誠實、價值觀以及《國際法》，那麼國際社會就應該對俄羅斯十年前入侵烏克蘭的行為作出譴責......但事實並非如此」。澤連斯基也透過記者會呼籲美國與歐洲盟友、烏克蘭「團結一致」，共同尋找結束戰爭的道路。

德國總理梅爾茨也在出席國際會議時公開發表批評，質疑以美國為首的和平局勢很可能已經完全結束，「至少它已經不再以我們所熟知的方式存在了」。梅爾茨稱，由川普領導的美國目前正「非常積極的」追求自身相關的利益，完全擊碎了二戰結束後建立的國際秩序，認為歐洲國家應提升針對相關議題的關注程度。

