烏克蘭實測過關！錦明「V尾怪獸」獵殺阿帕契 惦惦吃下歐洲軍工單

財經中心／師瑞德報導

錦明（3230）無人機在烏克蘭軍方來台實測中，展現超強抗干擾能力，成為「唯一沒掉下來」的機種！旗下時速400公里的「V尾怪獸」更獲歐洲青睞。錦明靠著獨家AI鎖定技術與100%去紅供應鏈，成功打入歐洲軍工鏈，變身低調的無人機隱形冠軍。（圖／記者師瑞德攝影）

配合政府「國防自主」政策，軍備局編列高達500億元預算採購軍用商規無人機，引發市場高度關注。金屬沖壓大廠錦明（3230）董事長蔡翔峰在接受專訪時首度揭露公司的戰略布局，宣示已完成相關技術準備與產線建置，將全力爭取國防部標案。蔡翔峰更透露，錦明的無人機技術已通過嚴苛的實戰模擬測試，在AI自主鎖定與抗電子干擾能力上取得領先優勢，並同步啟動企業轉型，鎖定馬來西亞數據中心商機，以「雙引擎」驅動未來成長。

廣告 廣告

鎖定高門檻「丁案」大餅 堅持100%去紅供應鏈

蔡翔峰指出，國防部此次標案分為甲、乙、丙、丁、戊五種規格，錦明鎖定其中兩項主力需求。其中，「甲案」預算約40億元，雖然競爭者眾多，但錦明勢在必得；而技術門檻較高、機型較大的「丁案」，預算規模高達180億元，蔡翔峰評估，目前國內具備承接能力且能通過驗證的廠商僅約3至4家，若採複數決標模式，錦明對取得丁案份額深具信心。

針對軍方最在意的資安問題，蔡翔峰強調，國防部已明確規範從原物料到組裝需100%台灣在地化（MIT），甚至連馬達內的磁鐵來源都受到嚴格檢視。錦明嚴格落實「去紅色供應鏈」要求，從飛控板設計、機構開模到組裝，皆達成100%台灣製造。他更宣示，若發現同業使用中國製零件混充，將會主動檢舉，以維護國防安全與公平競爭。

抗干擾實測「唯一存活」 AI技術解決戰場痛點

在技術層面，蔡翔峰分享了來自第一線的實戰觀察。他指出，傳統無人機在烏俄戰場上常因訊號干擾或操作誤差，實際命中率僅約3%，且極易被反無人機系統擊落。

為此，錦明與國內頂尖大學合作開發「AI自主識別控制系統」，預計今年中完成。該技術允許飛手在鎖定目標後「放手」，由無人機透過AI影像辨識自主追蹤並攻擊，大幅提升打擊效率。

蔡翔峰更透露一段鮮為人知的插曲，日前烏克蘭軍方攜帶反無人機系統來台，在宜蘭進行實地對抗測試。在三家受測廠商中，錦明是唯一未被干擾墜機的廠商，其餘兩家皆因訊號被蓋台而失控墜落。

這次測試展現了錦明優異的抗電子干擾能力，也讓其技術實力獲得國際潛在客戶的高度肯定。此外，錦明也開發出具備V尾設計的高速無人機，時速可達400公里以上，能承受高G力俯衝，專門用於攔截敵方直升機。

痛點轉折！告別代工紅海 祭出「輕資產」戰略

除了在國防領域大展拳腳，錦明在企業體質上也進行了大幅度的轉型。蔡翔峰坦言，接手家族企業後深刻體會到傳統OEM代工的困境。他指出，代工業面臨客戶無止盡的降價（Cost down）要求，且交貨後的收款票期十分漫長，甚至長達200多天，對資金積壓是一大沉重負擔。

為此，蔡翔峰定調「輕資產、重研發」的新方針。未來不再大規模投入重資產的工廠擴建，而是將資源集中於關鍵技術的研發、模具開發與產品設計。他強調，錦明要負責核心的設計與系統整合，量產製造則交由供應鏈夥伴協作，藉此提升營運靈活度與獲利品質，將自己定位為高附加價值的「系統整合商」。

新藍海！瞄準大馬廉價電力 輸出EPC經驗

在雙引擎戰略中，除了無人機，錦明更將目光鎖定AI浪潮下需求爆發的「數據中心」。蔡翔峰分析，數據中心營運最大的成本在於電力，而馬來西亞目前的電價僅約台灣的四分之一，巨大的成本優勢使其成為全球數據中心建置速度最快的區域。

蔡翔峰透露，錦明過去在國內儲能案場（如台泥花蓮案）累積了豐富的工程總承包（EPC）經驗，計劃將此技術能力輸出海外。目前正積極接觸馬來西亞當地供應鏈，尋求與國際大廠合作的機會，爭取當地數據中心建置與機櫃整合的龐大商機，為公司開闢第二條成長曲線。

針對近期市場關注的馬來西亞私募案，蔡翔峰也正面回應，表示因股價波動造成定價落差，資金暫未到位，但雙方合作關係不變。他強調，公司帳上現金充足，且銀行團對國防軍備專案給予高度支持，營運銀彈無虞，未來將視業務發展靈活規劃籌資方式。

錦明（3230）無人機在烏克蘭軍方來台實測中，展現超強抗干擾能力，成為「唯一沒掉下來」的機種！旗下時速400公里的「V尾怪獸」更獲歐洲青睞。錦明靠著獨家AI鎖定技術與100%去紅供應鏈，成功打入歐洲軍工鏈，變身低調的無人機隱形冠軍。（AI製圖）

錦明（3230）無人機在烏克蘭軍方來台實測中，展現超強抗干擾能力，成為「唯一沒掉下來」的機種！旗下時速400公里的「V尾怪獸」更獲歐洲青睞。錦明靠著獨家AI鎖定技術與100%去紅供應鏈，成功打入歐洲軍工鏈，變身低調的無人機隱形冠軍。（AI製圖）

錦明（3230）無人機在烏克蘭軍方來台實測中，展現超強抗干擾能力，成為「唯一沒掉下來」的機種！旗下時速400公里的「V尾怪獸」更獲歐洲青睞。錦明靠著獨家AI鎖定技術與100%去紅供應鏈，成功打入歐洲軍工鏈，變身低調的無人機隱形冠軍。（圖／翻攝自錦明官網）

錦明（3230）無人機在烏克蘭軍方來台實測中，展現超強抗干擾能力，成為「唯一沒掉下來」的機種！旗下時速400公里的「V尾怪獸」更獲歐洲青睞。錦明靠著獨家AI鎖定技術與100%去紅供應鏈，成功打入歐洲軍工鏈，變身低調的無人機隱形冠軍。（圖／記者師瑞德攝影）

錦明（3230）無人機在烏克蘭軍方來台實測中，展現超強抗干擾能力，成為「唯一沒掉下來」的機種！旗下時速400公里的「V尾怪獸」更獲歐洲青睞。錦明靠著獨家AI鎖定技術與100%去紅供應鏈，成功打入歐洲軍工鏈，變身低調的無人機隱形冠軍。（圖／翻攝自錦明官網）

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

過完年創業去！打破「必倒魔咒」 做對「兩件事」存活率破七成

2026升大學指南！選系4大利器「免費助攻」 企業最愛大學排行一次看

獨家／一念之差少領10億！威力彩悲情數據曝光 結局逆轉「只差這一步」

買台積電輸了？9檔ETF「猛漲」勝大盤 冠軍是大黑馬

