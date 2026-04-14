白沙屯媽祖進香現場實況 目前位置 、路線一次看
烏克蘭寫紀錄！「機器人部隊攻佔敵營」零傷亡 強大無人載具一次看
還記得今年1月，俄羅斯士兵對著烏克蘭無人戰車投降的震撼畫面嗎？烏軍的無人載具如今再寫歷史。烏克蘭總統澤倫斯基今（4/14）宣布，在沒有步兵參與的情況下，僅僅運用機器人就佔領敵方陣地，寫下人類戰爭歷史上的新紀錄。
澤倫斯基在X平台發文透露，這次行動使用新型「反戰車地面無人車」與「無人機」攻佔俄軍陣地，俄軍士兵投降，烏克蘭沒有派出步兵，也無人員損失。
澤倫斯基說，過去3個月來，烏克蘭使用地面機器人系統執行超過2萬2千次任務，取代士兵進入危險區域，體現高科技最重要的價值──保護人民生命。
無人載具抓俘也救人
事實上，早在去年（2025）7月，烏軍無人機、自爆地面機器攻擊俄軍據點，根據《基輔獨立報》報導，經過連串轟炸後，俄兵舉出白色板子投降，並由無人機「抓回」俘虜。當時，烏軍就稱這是史上第一次。
今年1月，據英國《每日郵報》報導，烏軍一架名為「Droid TW-7.62」的機器人猛攻，俄兵慘烈濺血後出面高舉雙手投降，接著拆掉裝備，一臉驚恐的趴在地上等候指令，畫面曝光令外界震驚。
時至今日，烏軍透露，機器人任務逐步增加，3月比2月高出50%，包括一次從俄軍手中救出兩名戰俘。
排雷自爆功能多樣化
澤倫斯基還揭露這些機器人系統的名稱，包括「Ratel」、「Termit」、「Ardal」、「Rys」、「Zmii」、「Protector」、「Volya」。功能包括自殺式機器人、排雷機器人，以及可以載運傷兵、物資，同時能搭載武器的各種尺寸地面無人車。以下是本報整理：
‧Ratel：分有多個系列，Ratel S為自殺式機器人，遠程操控下，可攜帶反坦克地雷或炸彈，移動到敵方重要建設後自爆。Ratel H能牽引高達1500公斤的重物，並配備紅外線頭燈和夜視攝影機，在夜間也能工作。
‧Termit：履帶式地面無人車，負責在衝突地區運輸物資、執行偵察任務和運送爆炸物來支援作戰行動。最大載重可達300公斤，低矮的機身、履帶式設計和優化的重量分佈，能夠在各種地形上作業，電池系統可供行走數十公里。
‧Ardal：履帶式地面無人車，最高時速14公里，可載重250公斤，搭配Burya機器人砲塔，在40、50公里內作業範圍裡，攻擊上百個目標。
‧Rys Pro：地面無人車，最大載重可達250公斤，作業範圍為18-20公里，並配備日夜模式的數位相機。烏軍曾利用它運送物資，還進入前線接走腿部受傷、無法行走的士兵。
‧Zmii（Zmiy）：排雷無人機，清除彈片和炸藥，每日處理2.5公頃，重量較輕，操作員可在2.9公里外操控，而成本相較同類產品更為低廉。
‧Protector：無人地面車，能載重700公斤，配備強勁內燃機、防爆輪胎，作戰半徑達400公里，可用於運輸彈藥和裝備、傷患撤離、作為機器人武器站平台、移動電子戰、信號情報和電子情報設備等。
‧Volya-E：履帶式地面無人車，3公里內遠端操控，最高時速為12公里，能載送彈藥及物資，曾協助撤離20傷名兵。因為尺寸及重量較輕巧，越野車就能載送。
打造零傷亡勝利的起點
有中國評論指出，儘管俄軍也在研發無人載具，但規模不及烏軍。這種打法除了減少人命傷亡，不會疲勞的機器亦加快了戰事速度，24小時的連續施壓，帶給敵軍極大心理壓力，也難怪會舉手投降。
此外，烏克蘭證明了中型國家面臨大國入侵時，仍能透過技術創新找到不對稱優勢。機器奪陣地只是開始，後續仍有後勤補給、城市巷戰、複雜地形突破等難題待解，但已是零傷亡勝利的轉折點。
更多太報報導
肛珠作弊、下假棋！錄音檔揭中國象棋「光怪陸離」黑幕 大師級人物幾乎團滅
美國營救F-15E飛官 首出動神秘「幽靈低語」！距64公里也能聽到心跳聲
停產了還是好用！阿提米絲2號攝影主力Nikon D5 問世10年仍稱霸「黑世界」
其他人也在看
獨家》小黃司機紅燈50秒寫完！「一筆空心字」神技太震撼
高手真的在民間！台北一名65歲計程車司機，利用等紅燈短短50秒時間，竟能一筆寫出「招財進寶」、「黃金萬兩」等空心字體，筆畫流暢不間斷，成品精緻像用電腦印刷，驚人神技讓人看傻眼。這名不願具名的小黃司機接受《中時新聞網》訪問透露，其實這項「一筆空心字」並非一蹴可幾，而是從小埋下的種子。
機器人大軍成功奪俄軍陣地 烏克蘭：展現高科技最重要價值「保護人民生命」
俄烏戰爭開打超過4年，不少戰爭是用無人載具，像是無人機或是機器人所進行的。烏克蘭總統澤倫斯基就宣佈，烏克蘭軍隊創下戰爭史上首次，由「機器人部隊」攻佔敵方陣地的紀錄。（葉柏毅報導） 烏克蘭總統澤倫
官媒給你看的不一樣！一邊遙遙領先一邊原地爆炸 北京機器人馬拉松笑翻
北京亦莊人形機器人半程馬拉松賽前測試爆出「翻車」醜聞，引發網路熱議。官媒《人民日報》發布機器人「健步如飛」的宣傳片，讚揚中國科技進步。但現場民眾拍下的原始影片卻揭露真相：多台機器人狂摔、卡頓、甚至零件爆炸噴火花，與官方宣傳形成巨大反差。這場實況引發網友熱議，嘲諷「遙遙領先」，凸顯技術落差，為4月19日賽事增添話題與質疑。
台股衝關3萬7！關鍵決戰台積法說 法人點名「關鍵5強」
[Newtalk新聞] 台股在外部環境偏多的帶動下，延續近期強勢格局。隨著美股持續走高，資金風險偏好明顯回溫，市場情緒轉趨樂觀，今（15）日盤中更進一步挑戰3萬7整數關卡，最高來到37043點。展現多頭企圖心。在權值股穩盤、題材股輪動的架構下，盤面呈現「百花齊放」的健康輪動格局。 從法人動向觀察，本日券商共識股聚焦於五檔個股，包含金像電、台達電、大立光、國巨與采鈺，皆獲得兩家券商同步推薦，顯示市場資金在選股上逐漸收斂至具備基本面與產業趨勢支撐的標的。 進一步拆解這五檔個股邏輯，可以發現資金布局方向相當明確。金像電與台達電屬於AI伺服器與電源供應鏈核心，受惠於全球AI算力需求持續擴張，營運具備長線成長動能；大立光則代表高階光學元件，雖短期受手機市場影響，但高階鏡頭與非手機應用仍具潛力；國巨作為被動元件龍頭，在庫存調整告一段落後，景氣回溫預期逐步發酵；采鈺則切入感測與顯示驅動相關應用，搭上車用與高階顯示趨勢。 值得注意的是，盤面雖然強勢，但真正的關鍵仍在權值股表現，尤其是台積電。市場普遍認為，台積電明天即將登場的法說會，將成為影響短線行情的重要變數。若釋出正向展望，不僅有助於穩定指數，更可
江柏樂批年輕人「不生小孩命不好」引戰 遭疑假帳號親回應了
江柏樂於14日發文指出，聽說現在年輕人流行不婚不生，「這不是在報復社會，是在斷自己生路」，並提到「沒祖先保佑的人命不會好」，同時認為若沒有子女祭拜，晚年生活也可能受到影響。他在文末表示自己只是「講實話不怕被罵」，並附上一張微笑照片。該貼文發布後，隨即遭到大...
遭李貞秀嗆偽君子 黃國昌批：不捍衛陸配選擇不斷自爆
前民眾黨立委李貞秀遭開除黨籍後，接連上節目開嗆，痛批現任黨主席黃國昌是「偽君子」，主導逼迫她退位，是沒有情義的人。黃國昌今（15）日批評，李貞秀在政論節目上「沒有在捍衛陸配的參政權，選擇不斷自爆」，還
獨家直擊！宿舍天花板突塌 鋼筋外露學生嚇壞
獨家直擊！宿舍天花板突塌 鋼筋外露學生嚇壞
25歲男貪方便「隱形眼鏡半年沒拔」 黏角膜上拿不出來急就醫
據《九派新聞》報導，郭男自國中開始近視，目前雙眼約600度，配戴隱形眼鏡已有7年。近半年因工作忙碌，長時間未取下鏡片，甚至養成連續配戴的習慣。他回憶，過去並未出現明顯不適，因此未加留意，認為不摘反而較為方便。直到5天前，郭男陸續出現眼睛紅腫、畏光、流淚及分泌物...
「零食界好市多」熄燈！疲老闆宣布結束營業：真的撐不下去
【緯來新聞網】嘉義知名零食電商「疲老闆」，被不少消費者封為「零食界好市多」，然而去年卻爆出財務危機，
狠父失控停車場怒踹小孩！男童遭推倒趴地又被猛踩 畫面曝光網炸鍋
昨（14日）上午7時許，台北市信義區某停車場，疑發生家長不當管教事件，當時現場有1對父母、2名揹書包的孩子，根據時間來看，應為2孩子上學時間，未料該名父親卻突然情緒失控，不但推倒其中1名孩子，甚至出腳怒踹，過程被目擊民眾拍下PO網，引發輿論爭議。對此，台北信義分局表示，目前雖尚未接獲報案，但已主動檢視相關影像並介入查處。
國軍又出事！高雄神鬼中士「14分鐘A走國庫60萬」炒期貨
高雄後備指揮部26歲邱姓中士，因投資失利欠下大筆債務，竟偷走主計的金融卡，還「一人分飾四角」，短短14分鐘內突破層層網銀控管，硬生生把60萬元國庫資金轉走炒期貨，手法大膽宛如電影情節。
綠營無人敢戰蔣萬安？羅益世憶當年：憑著一顆憨膽衝破國民黨黑名單
民進黨在九合一台北市長選舉面臨無人挑戰現任市長蔣萬安的困境，引發外界對黨內士氣的質疑。民主運動先驅、世台會前總幹事羅益世於《矢板明夫Newtalk》節目中，回顧1987年戒嚴時期，世台會如何憑藉「一顆憨膽」與破釜沉舟的決心，成功衝破國民黨黑名單，將年會首次在台舉辦的歷史。羅益世強調，儘管當時《國安法》威脅仍在，民進黨主席江鵬堅仍堅定鼓勵。此舉旨在喚回民進黨創黨時無所畏懼的初衷與勇氣，期盼黨內能重拾
信驊衝13800元天價 外資目標價「這數字」
[NOWNEWS今日新聞]台北股市今（15）日再度寫新紀錄，盤中站上37000點整數關卡，最高來到37064.16點，權王台積電也來到新天價2100元，連股王信驊最高也來到13800元，再創歷史新天價...
新北市長民調驚天變！鄭麗文曝關鍵因素：從來不敢小覷
據《美麗島電子報》12日公布的新北市長選舉最新民調顯示，在三腳督對決時，綠委蘇巧慧勝出，小贏國民黨的李四川3.6個百分點。若藍白共推候選人，李四川則以39.1%小贏蘇巧慧的38.0%。對此，國民黨主席鄭麗文表示，蘇巧慧這次選戰策略很不一樣，就是要降低自己的仇恨值，且資源充沛，國民黨也會全力協助川伯來打這場選戰。
空軍機密演習計畫碎紙機內尋獲 松山基地作戰官涉過失毀棄遭北檢起訴
空軍松山基地指揮部負責基地防衛、反空降等任務的蘇姓作戰官，於民國113年8月簽辦2份被列為國家機密和軍事機密的演習作戰計畫，竟不慎遺失，直到第二年4、5月間才在碎紙機內尋獲。台北地檢署今天依涉嫌違反陸海空軍刑法、國家機密保護法起訴蘇姓作戰官。
買進股票隔天全沒了！台新證券爆異常「庫存一夜歸零、交割金額還在」 網怒轟：少賺5000、1萬元
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導台新證券近日傳出交易異常。有網友在PTT發文表示，自己日前透過台新證券下單，原本已成功買進的股票，隔天卻突然從庫存...
才砸5.2億搶進南亞科！「最大韭菜」認賠殺出？出清1500張損失829萬
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導記憶體雙雄之一的南亞科（2408）13日公布今年首季財報，其中營收達490.87億元，稅後淨利為260.58億元；單季每股盈餘（EPS）為...
天氣熱爆！白沙屯媽祖進香46萬信徒隨行「常見3疾病」4招防中暑
全台瘋媽祖！白沙屯媽祖徒步進香進入第3天，15日清晨由彰化大村鄉起轎出發，不過天氣晴朗炎熱，氣象署更對南部3縣市發布高溫資訊。中醫師提醒46萬隨行民眾記得補水，並小心「熱衰竭」與「熱暈厥」，若沒有即時處理，可能進一步演變成真正的中暑，甚至危及生命。（記者：簡浩正）
「天有不測風雲！」國防部坦言：中國科技發展與敵情威脅超逾常規判斷
行政院提出1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，不過經過委員會討論及協商都無共識，立法院長韓國瑜將在15日召開朝野協商。根據國防部近期送到立法院書面資料，國防部坦言，「天有不測風雲、人有旦夕禍福」，科技發展與敵情威脅變化常會超逾常規的預測與判斷，惟有透過「特別預算」與「年度預算」雙軌編列，才能兼顧政府各項施政推動，同時也是快速回應敵情威脅的......
秀水鄉代主席揪眾圍毆「打到眼球掉出來」 判4年半定讞嘆：司法冰冷
彰化縣秀水鄉代表會主席蔣憲忠，2022年7月初因口角衝突，竟找來小弟持槍、鐵棍圍毆對手，導致對方左眼球當場被打爆「掉到地上」。最高法院近日駁回上訴，蔣憲忠被依傷害致重傷害等罪判處4年6月徒刑定讞。蔣憲忠即將解職入監，面對即將到來的牢獄之災，他雖表示會「勇敢面對、坦然承擔」，卻也在臉書大吐苦水，哀嘆司法無視雙方早已和解的事實，顯得極為無奈。