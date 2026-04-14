烏克蘭寫紀錄！「機器人部隊攻佔敵營」零傷亡 強大無人載具一次看

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

烏克蘭總統澤倫斯基表示，無人機成功佔領俄軍據點，是史上第一次。資料照、翻攝X@ZelenskyyUa



還記得今年1月，俄羅斯士兵對著烏克蘭無人戰車投降的震撼畫面嗎？烏軍的無人載具如今再寫歷史。烏克蘭總統澤倫斯基今（4/14）宣布，在沒有步兵參與的情況下，僅僅運用機器人就佔領敵方陣地，寫下人類戰爭歷史上的新紀錄。

澤倫斯基在X平台發文透露，這次行動使用新型「反戰車地面無人車」與「無人機」攻佔俄軍陣地，俄軍士兵投降，烏克蘭沒有派出步兵，也無人員損失。

澤倫斯基說，過去3個月來，烏克蘭使用地面機器人系統執行超過2萬2千次任務，取代士兵進入危險區域，體現高科技最重要的價值──保護人民生命。

廣告 廣告

無人載具抓俘也救人

事實上，早在去年（2025）7月，烏軍無人機、自爆地面機器攻擊俄軍據點，根據《基輔獨立報》報導，經過連串轟炸後，俄兵舉出白色板子投降，並由無人機「抓回」俘虜。當時，烏軍就稱這是史上第一次。

今年1月，據英國《每日郵報》報導，烏軍一架名為「Droid TW-7.62」的機器人猛攻，俄兵慘烈濺血後出面高舉雙手投降，接著拆掉裝備，一臉驚恐的趴在地上等候指令，畫面曝光令外界震驚。

時至今日，烏軍透露，機器人任務逐步增加，3月比2月高出50%，包括一次從俄軍手中救出兩名戰俘。

排雷自爆功能多樣化

澤倫斯基還揭露這些機器人系統的名稱，包括「Ratel」、「Termit」、「Ardal」、「Rys」、「Zmii」、「Protector」、「Volya」。功能包括自殺式機器人、排雷機器人，以及可以載運傷兵、物資，同時能搭載武器的各種尺寸地面無人車。以下是本報整理：

Ratel S是一款自殺式無人車，具備遠程摧毀地面目標的能力。翻攝Ratel公司官網

‧Ratel：分有多個系列，Ratel S為自殺式機器人，遠程操控下，可攜帶反坦克地雷或炸彈，移動到敵方重要建設後自爆。Ratel H能牽引高達1500公斤的重物，並配備紅外線頭燈和夜視攝影機，在夜間也能工作。

烏克蘭國產無人地面車輛「Termit」。取自烏克蘭國防部

‧Termit：履帶式地面無人車，負責在衝突地區運輸物資、執行偵察任務和運送爆炸物來支援作戰行動。最大載重可達300公斤，低矮的機身、履帶式設計和優化的重量分佈，能夠在各種地形上作業，電池系統可供行走數十公里。

Ardal地面無人車搭配Burya機器人砲塔可有效攻擊敵方。翻攝自burevii公司

‧Ardal：履帶式地面無人車，最高時速14公里，可載重250公斤，搭配Burya機器人砲塔，在40、50公里內作業範圍裡，攻擊上百個目標。

Rys Pro曾深入戰區接走腿部受傷的士兵。翻攝臉書「31st Separate Mechanized Brigade」

‧Rys Pro：地面無人車，最大載重可達250公斤，作業範圍為18-20公里，並配備日夜模式的數位相機。烏軍曾利用它運送物資，還進入前線接走腿部受傷、無法行走的士兵。

Zmii排雷無人機。翻攝自Rover Tech公司

‧Zmii（Zmiy）：排雷無人機，清除彈片和炸藥，每日處理2.5公頃，重量較輕，操作員可在2.9公里外操控，而成本相較同類產品更為低廉。

Protector無人地面車載重可達700公斤。翻攝烏克蘭國防部

‧Protector：無人地面車，能載重700公斤，配備強勁內燃機、防爆輪胎，作戰半徑達400公里，可用於運輸彈藥和裝備、傷患撤離、作為機器人武器站平台、移動電子戰、信號情報和電子情報設備等。

Volya-E無人車曾協助撤離20名傷兵。翻攝自u24網站

‧Volya-E：履帶式地面無人車，3公里內遠端操控，最高時速為12公里，能載送彈藥及物資，曾協助撤離20傷名兵。因為尺寸及重量較輕巧，越野車就能載送。

打造零傷亡勝利的起點

有中國評論指出，儘管俄軍也在研發無人載具，但規模不及烏軍。這種打法除了減少人命傷亡，不會疲勞的機器亦加快了戰事速度，24小時的連續施壓，帶給敵軍極大心理壓力，也難怪會舉手投降。

此外，烏克蘭證明了中型國家面臨大國入侵時，仍能透過技術創新找到不對稱優勢。機器奪陣地只是開始，後續仍有後勤補給、城市巷戰、複雜地形突破等難題待解，但已是零傷亡勝利的轉折點。

更多太報報導

肛珠作弊、下假棋！錄音檔揭中國象棋「光怪陸離」黑幕 大師級人物幾乎團滅

美國營救F-15E飛官 首出動神秘「幽靈低語」！距64公里也能聽到心跳聲

停產了還是好用！阿提米絲2號攝影主力Nikon D5 問世10年仍稱霸「黑世界」