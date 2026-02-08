烏克蘭將制裁俄飛彈無人機製造商 包括部分中企

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)今天(8日)宣布，將針對部分生產俄羅斯無人機及飛彈零件的外國製造商實施制裁，其中包括中國企業。

路透社報導，澤倫斯基在X平台上表示：「如果沒有關鍵的外國零件，要生產這些武器是不可能的。俄羅斯持續透過規避制裁的方式取得這些零件。」

根據烏克蘭總統府公布的2項法令內容，這波制裁將涵蓋飛彈及無人機製造商，以及零件供應商，分布於中國、前蘇聯國家、阿拉伯聯合大公國和巴拿馬。

在美烏俄持續就終戰計畫談判之際，俄羅斯近幾個月來加強對烏克蘭進行空襲。澤倫斯基表示，光是過去一週，俄羅斯就向烏克蘭各地發射超過2000架攻擊無人機、1200枚導引炸彈以及116枚飛彈，導致停電斷暖事故頻傳，首都基輔一度停電達20小時。

此外，澤倫斯基表示，他也對俄羅斯金融部門，以及支持俄羅斯加密貨幣市場與挖礦的實體實施制裁。(編輯：鍾錦隆)