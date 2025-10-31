烏克蘭將購至少百架「獅鷲」戰機 瑞典紳寶擬拓加拿大產線支應

〔記者陳治程／綜合報導〕瑞典政府日前與烏克蘭達成協議，將在未來數年協助生產至少百架新型的「獅鷲」戰機，協助該國重構空中戰力。不過，獅鷲戰機的原廠紳寶(SAAB)現除瑞典空軍需求，還有泰國、巴西、哥倫比亞等外銷訂單待消化，因此，該集團有意拓展其他生產線來支應，而日前因「51州」與美國有摩擦的加拿大，便成為下個潛在選項。

加拿大廣播新聞網(CBC)29日報導，紳寶集團執行長喬漢森(Micael Johansson)曾於採訪中透露，烏克蘭超過100架JAS 39E/F戰機的需求，對其產能形成考驗；其他媒體則曾引述他先前說法，指出紳寶不排除在歐洲、甚至是加拿大拓展廠房，來支應大幅增加的訂單。

對此，加拿大工業部長喬利(Mélanie Joly)表達樂觀其成，並強調她已和喬漢森展開溝通，期望為加拿大爭取軍工合作的同時，也能滿足烏克蘭的軍備需求。

報導指出，紳寶過往已有與加拿大合作過，也就是共同生產的「全球之眼」(GlobalEye)空中長程預警機，這不只是喬利所樂見的合作；紳寶加拿大分公司總裁凱羅(Simon Carroll)也透露，該公司有意增加在加拿大的產能及出口量，深化其海外經營。

與此同時，加拿大也面臨汰換美系CF-18(加拿大版F/A-18C/D)戰機的問題。報導也寫道，雖然加國政府暫定採購88架F-35A戰機，但這筆採購案目前尚未完成審查；另一方面，喬利也透露該國並未放棄建構混合戰鬥機隊的規劃，也就是部分F-35搭配一批獅鷲戰機，在兼顧產業效益的前提下持續進行調整。

