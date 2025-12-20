烏克蘭專家：歐盟決定意義重大 莫斯科的算計落空

（德國之聲中文網）12月18日、19日，歐盟峰會做出了一個對烏克蘭至關重要的決定：烏克蘭將在今後兩年間獲得總共900億歐元的貸款，由歐盟財政擔保。這一決定，也避免了動用充滿爭議的俄羅斯凍結資金。

名為貸款，但是其中大部分都不需要烏克蘭來償還。根據歐盟方面的說法，只有當俄羅斯向烏克蘭支付侵略戰爭賠償金時，基輔方面才需要償還這筆無息貸款。

烏克蘭贊賞歐盟之決定

烏克蘭總統澤連斯基已經在第一時間對歐盟峰會的決定表示贊賞、對歐盟各國領導人表示感謝。“這是一項意義深遠的支持舉措，能加強我們的抵抗能力。”澤連斯基還強調，俄羅斯的海外資金繼續被凍結、烏克蘭明年繼續獲得財政安全保障，這也是重要的決策。

烏克蘭外長瑟比加(Andrij Sybiha)也通過社交媒體贊揚了歐盟的決定。“烏克蘭獲得了財政安全保障。面對俄羅斯的企圖，歐盟對烏克蘭的支持沒有減少。俄羅斯的資金依然被凍結，歐洲依然團結又強大。”烏克蘭財政部長馬爾琴科(Serhij Martschenko)則表示，歐盟的援助資金將流入烏克蘭的國家財政，用作國防開銷。

“莫斯科的算計落空了”

烏克蘭智庫“新歐洲中心”副主任索洛德基(Serhij Solodkyj)認為，向烏克蘭提供900億歐元貸款，體現的並非是歐盟的戰略勇氣，而是歐盟在談判中取得妥協和共識的能力。“歐盟沒有選擇烏方支持的動用俄羅斯凍結資金之方案，但是也避免了最壞情況，也就是說沒有出現無法決策的情況。”

索洛德基對德國之聲強調，這次歐盟的決定意義重大，因為此前普京一直寄希望於西方不再支持烏克蘭從而讓該國無力繼續抵抗。“但普京的算計被挫敗了。烏克蘭至少獲得了兩年的基本資助，能夠保持財政穩定。這顯然破壞了普京的速勝夢。”

不過，部分歐盟國家領導人在動用俄羅斯凍結資產方面的猶豫情緒，依然讓索洛德基感到擔心。根據英國《衛報》援引歐盟情報官員的消息，俄羅斯情報機構近期正在有針對性地威嚇比利時的一些政界人士以及金融界精英；俄羅斯希望通過對比利時施壓來阻止歐盟動用凍結資金向烏克蘭發放貸款。俄羅斯央行在歐盟的總共2100億歐元被凍結資金中，有1800億存放在比利時的歐洲清算銀行中(Euroclear)。此次歐盟沒有動用這筆凍結資金，最主要原因就是比利時方面的反對。

歐盟的軟肋

烏克蘭“國際烏克蘭勝利中心(ICUV)”聯合創始人哈盧什卡(Olena Halushka)強調，此次歐盟決定的重大意義在於：烏克蘭能夠從2026年第二季度起獲得亟需的資金，用於填補財政缺口、生產武器彈藥。“但是這筆錢只夠維持，不足以取得勝利或者從根本上扭轉戰局。”

她對德國之聲指出，俄羅斯的施壓威嚇策略已經取得了部分成效，莫斯科今後還會繼續針對部分歐盟國家采取相似的施壓方式。“克裡姆林宮已經認識到，針對歐盟國家領導人以及歐洲清算銀行高官的威脅是有效的。俄羅斯發現了歐盟的軟肋，預計還會再次予以利用。”

烏克蘭金融專家福爾薩(Serhij Fursa)也對歐盟將自己的軟肋暴露在俄羅斯以及美國面前感到擔憂。他認為，正是因為忌憚莫斯科和華盛頓，歐盟無法真正貫徹自身利益。“這是歐盟自身面臨的挑戰，但願柏林、巴黎等地的政界人士能夠聽到這個警訊。”不過，福爾薩同時也指出，俄羅斯已經無法再宣稱烏克蘭即將財政破產，“這有可能在某一時刻促使普京真正開始談判，因為他讓烏克蘭財政崩盤的算計落空了。”

