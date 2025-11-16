烏克蘭尋求恢復換俘行動 盼俄羅斯釋放1200人

（中央社基輔16日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基和國家安全與國防事務委員會主席烏梅洛夫表示，他們正努力恢復跟俄羅斯之間的換俘作業，期望1200名烏克蘭人能獲釋。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在通訊軟體Telegram發布的一段影片中說道：「我們…期望恢復換俘，目前正為此進行多次會議、談判及通話。」

烏梅洛夫（Rustem Umerov）昨天指出，對於重啟換俘的進程，他已經在土耳其和阿拉伯聯合大公國進行磋商。

烏梅洛夫於Telegram發布聲明寫道：「經過這些談判，各方同意恢復伊斯坦堡協議。這涉及到1200名烏克蘭人的獲釋。」

關於烏克蘭方面的聲明，莫斯科當局尚未發表評論。

伊斯坦堡協議是2022年在土耳其居間斡旋下達成的戰俘交換非正式協定，制定了俄羅斯與烏克蘭之間大規模換俘行動的相關規則。

從那時之後，俄烏雙方已經交換數以千計的戰俘，但換俘行動時常斷斷續續。（編譯：陳彥鈞）1141116