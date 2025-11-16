烏克蘭尋求重啟換俘 確保俄羅斯釋放1200人
烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)及國家安全與國防事務委員會主席烏梅洛夫（Rustem Umerov）表示，烏克蘭正努力恢復與俄羅斯的換俘行動，希望確保1,200名烏克蘭人獲釋。
澤倫斯基今天在即時通訊軟體Telegram上發布的一段影片中說：「我們…期待換俘行動恢復。目前，我們正在為此舉行多次會議、談判和通話。」
烏梅洛夫15日表示，在基輔合作夥伴的支持下，他已在土耳其和阿拉伯聯合大公國針對與俄羅斯的換俘行動舉行了磋商。
烏梅洛夫在Telegram發表聲明說：「經過這些談判，雙方同意重返伊斯坦堡協議(Istanbul agreements)。這關乎1,200名烏克蘭人獲釋。」
莫斯科方面尚未對烏克蘭的聲明發表評論。
在土耳其斡旋下，俄烏在2022年達成戰俘交換的伊斯坦堡協議，該協議對俄羅斯和烏克蘭之間進行大規模、協調的換俘制訂原則。
自該協議簽署以來，雙方已交換了成千上萬名戰俘，但換俘行動時常中斷，並經常受到前線衝突升級的影響。
烏梅洛夫表示，雙方將在近期進行磋商，以確定換俘過程的程序和細節。
烏梅洛夫說：「我們正在不懈地努力，以便即將從戰俘營返回的烏克蘭人能夠回家與家人團聚，歡度新年和聖誕節。」
