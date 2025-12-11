烏克蘭平民怒告英特爾、超微！蓄意無視制裁，放任技術流入俄國軍工業：美國晶片竟成獨裁者殺人工具

英特爾（Intel）、超微（AMD）和德州儀器（Texas Instruments）等多家美國晶片巨頭，被數十名遭俄軍轟炸的烏克蘭家庭在德州州法院提告，稱他們未能阻止自家技術流入俄羅斯製造的武器中，造成平民死傷。

2025年11月28日。俄羅斯軍人在烏克蘭一處未公開的地點將炸藥連接到無人機上。（Russian Defense Ministry Press Service via AP）

《彭博》10日報導，原告認為這些公司——以及波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）旗下的一家企業——明知有第三方轉售受限制的晶片給俄羅斯，用於無人機與飛彈，但卻「蓄意無視」，違反美國的制裁規定。

該系列訴訟由美國知名律師華茲（Mikal Watts）和律所Baker & Hostetler 代表數十名烏克蘭平民提出，引用2023年到2025年間發生的5起攻擊事件，其中一起攻擊疑似使用含有英特爾和超微零件的伊朗無人機，其餘則涉及俄羅斯製的KH-101巡弋飛彈和伊斯坎德（Iskander）彈道飛彈。

2025年11月18日。一名俄羅斯軍人在烏克蘭一個未公開的地點發射了一架裝有炸藥的無人機。（Russian Defense Ministry Press Service via AP）

華茲在記者會上指控：「這些公司知道它們的晶片技術正流入俄羅斯。」而英特爾、超微和德州儀器尚未做出回應，但他們過去都曾表示，自己完全遵守制裁要求，在戰爭爆發後立刻停止在俄羅斯的業務，並已制定嚴格政策監督合法性。

德州儀器在去年的國會聽證會上強調，公司「強烈反對」晶片被用於俄羅斯的軍事裝備，任何相關出貨「都是非法、未經授權的」。

訴狀指出，這些企業「放任可預見的第三方違反轉賣半導體零件給俄羅斯與伊朗，並被裝入攻擊平民的精準導引武器與無人機中」。華茲在10日更稱這些公司是「死亡商人」（merchants of death），讓美國的制裁淪為笑話。

Baker & Hostetler的律師朱利安（Robert Julian）指出，他們過去曾替已故美國龐氏騙局詐欺犯馬多夫（Bernard Madoff）的受害者爭取數十億美元賠償，還為加州公用事業太平洋瓦斯電力公司（PG&E）的火災受害者爭取135億美元的和解金，他說：「我們認為這起案件的重要性不亞於前述案件。」

《彭博》此前的調查顯示，儘管有制裁與出口管制，多家美國晶片仍流入俄羅斯軍工企業手中，被用於無人機、滑翔炸彈、精準通訊系統，以及伊斯坎德（Iskander）彈道飛彈等武器上。

美國政府曾多次警告晶片製造商必須更積極地阻止晶片外流。去年，民主黨參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）表示，這些公司正在「客觀且明知地」讓俄羅斯從其技術中受益。

訴訟中被點名的半導體零組件經銷商Mouser Electronics，2007年被波克夏收購。訴狀指控其協助將英特爾、德州儀器等晶片轉賣給由俄方代理控制的空殼公司。其中一件訴訟表示，Mouser Electronics的業務決策與物流操作是造成海外平民受傷害的「美國境內重大因素」。

至於此系列訴訟為何在德州提告，是因為被告企業的總部設在該州或在當地有大量業務，且戰爭使得在烏克蘭法院提告不可行。

