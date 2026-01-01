烏克蘭強調拒簽「軟弱協議」 俄羅斯稱有信心奪得勝利

跨年夜的基輔，天空依然迴盪著刺耳的空襲警報。烏克蘭總統澤倫斯基發表感性談話，他坦言國家已經極度疲憊，但他強調，那些以為烏克蘭會因此投降的人完全想錯了；他重申，任何和平協議都必須是強而有力的保障，而非如同過去「明斯克協議」般的陷阱。

烏克蘭總統澤倫斯基提及，「烏克蘭想要什麼？和平嗎？是的。不惜一切代價嗎？不。我們希望戰爭結束，而不是終結烏克蘭。」

莫斯科的克里姆林宮周邊，紅場因為安全考量關閉，現場警力森嚴。俄羅斯總統蒲亭穿著黑色大衣發表新年演說，將這場戰爭描述為與西方之間的生存鬥爭；蒲亭稱前線官兵為「英雄」，並承諾全國人民都與他們站在一起。

俄羅斯總統蒲亭表示，「我們團結對俄羅斯，懷抱真摯、無私且奉獻的愛，我祝賀我們所有士兵和指揮官新年快樂 ，我們相信你們，也相信我們終將勝利。」

歐洲其他領袖也針對國際局勢發聲。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）透露，6日將在巴黎召開會議，對提供烏克蘭安全保障，做出具體承諾。英國首相施凱爾（Keir Starmer）則將重心放在國內，坦承過去一年英國人生活很辛苦；但他承諾今年會是「希望重啟」的一年。

法國總統馬克宏表示，「1月6日從巴黎開始，許多歐洲國家和盟友將做出具體承諾以保護烏克蘭，並確保我們歐洲大陸獲得公正且持久的和平。」

英國首相施凱爾指出，「我們正在帶領英國重回正軌，只要堅持到底，我們就能戰勝他人帶來的衰退和分裂。」

儘管領袖們的辭令充滿政治角力，但在基輔和莫斯科街頭，民眾的新年願望卻極其相似。

大雪紛飛的基輔街頭，民眾在聖索菲亞大教堂前，為前線親人祈禱，期盼父親與丈夫能平安歸來；千里之外的莫斯科，聚集在市中心的民眾，也許下希望殺戮早日止息，讓生活回歸平靜的願望。

