烏克蘭急凍零下20°C 川普稱普丁同意對烏能源設施停火一週



美國總統川普29日在白宮內閣會議上表示，由於烏克蘭遭遇極寒天氣，在他向俄羅斯總統普丁呼籲之後，普丁同意暫停對烏克蘭能源基礎設施「停火一週」，但沒有明確指出停火起始日與結束日，俄方也尚未證實此事。

稱普丁暫停攻擊 起迄時間仍不明

綜合衛報等外媒報導，川普說道：「我個人請求普丁總統一週內不要向基輔及各城鎮開火，他同意了。這非常好。很多人都說，『別浪費這通電話，你不可能做到』，但他（普丁）做到了」，在通知烏克蘭官員此事後，「他們幾乎不敢相信，但他們為此感到非常高興，因為他們正面臨嚴重困境。」

烏克蘭總統澤倫斯基針對此消息在X上發文寫道：「川普總統針對這個冬季期間為基輔及烏克蘭其他城市提供安全與防止俄羅斯襲擊，發表了重要聲明。能源是生活的基礎，我們感謝合作夥伴為保護生命所做的努力。謝謝你，川普總統！團隊在阿拉伯聯合大公國就此進行了討論。我們希望相關協議能夠得到落實。降級措施有助於實現結束戰爭的實質進展。」

克里姆林宮拒絕對是否已就能源停火達成協議發表評論。路透社報導，近期兩起俄羅斯飛彈與無人機攻擊造成基輔超過100萬人斷電，超過6千棟建築無法供暖。烏克蘭正經歷極為嚴寒的冬季，未來幾週氣溫預計將降至零下20°C。

俄烏持續邊談邊打 澤倫斯基重申和談意願

烏克蘭與俄羅斯預計本週末在阿布達比繼續會談，討論將聚焦於軍事接觸及監督潛在停火的相關工作。俄羅斯總統外交顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）表示：「我們在安全工作小組框架內舉行了第一輪談判，目前進展就到這。」

29日晚間，澤倫斯基表示，他掌握的情報顯示，俄羅斯正在準備對烏克蘭發動新一輪攻擊：「我們的情報部門提供了相關資訊，美國、歐洲以及我們所有的合作夥伴都需要了解，這將如何破壞外交討論的公信力。」

「我們正在與合作夥伴——包括美方——就真正有效的形式以及真正必要的成果進行溝通。烏克蘭已準備好參加會議，烏克蘭已準備好做出決策，我們也期待合作夥伴能在歐洲、美國以及其他所有地方盡可能有效地行動——正如實現持久和平所需要的那樣。我們不會錯過任何實現和平與保障安全的機會。」

