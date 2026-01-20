烏克蘭恢復選舉進程與窒礙因素之觀察
烏克蘭國會（Verkhovna Rada）於2025年12月24日成立「戰時與戰後選舉準備工作組」（Working Group on the preparation of legislative proposals regarding elections in special or post-war periods），隨即於12月26日在基輔舉行了第一次正式會議，審議焦點主要集中於戒嚴法與選舉法的衝突解決；包括允許在戒嚴期間舉行選舉，以及數百萬流落歐洲難民、前線軍人與居民的投票方式等問題。而此項討論，係源於烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在12月9日訪問義大利羅馬期間，首度鬆口表示願意舉行選舉；主因面臨美國總統川普（Donald Trump）公開質疑烏克蘭民主正當性的壓力下，澤倫斯基於當日透過視訊媒體簡報會及隨後的記者會，正式打破「戰爭結束前不談選舉」的長期立場。惟烏俄戰爭持續進行中，在戰時舉行選舉，除具有相當程度的複雜性，亦將牽動戰後局勢，頗值觀察恢復選舉進程與窒礙因素，以瞭解烏克蘭後續情勢之發展。
停止選舉過程與近期轉折
2022年2月24日凌晨烏克蘭遭俄羅斯入侵，數小時後，總統澤倫斯基簽署《第64/2022號總統令》，宣布全境進入戒嚴狀態，隨後立即發布全國軍事動員令。依烏克蘭《戒嚴法》在戒嚴期間停止舉行選舉，包括停止總統、國會與地方等選舉，原定於2023年10月的國會選舉與2024年3月的總統選舉，均因而推遲。另外，戒嚴依法每次期限為90天，迄今持續由國會投票延長戒嚴，最新的延期令將戒嚴狀態延長至2026年2月3日。
2025年12月9日，烏克蘭總統澤倫斯基在羅馬訪問期間表態，被視為戰爭以來的重大轉折。澤倫斯基正式表示「我已為選舉做好準備」（I am ready for the elections），打破了過去堅持「戰爭結束前不談選舉」的長期立場。他首度給出明確的時間範圍，表示只要相關條件具備，烏克蘭可以在60至90天內舉行大選。他公開請求美國與歐洲夥伴協助確保選舉期間的安全（尤其是防空保護），投開票所與選民不受俄羅斯飛彈與無人機襲擊。他已要求烏克蘭國會著手研究「修改戒嚴時期選舉法」的提案，以賦予戰時選舉合法性。此舉也被視為對川普批評烏克蘭「利用戰爭規避民主」的直接回應。澤倫斯基強調不留戀權位，但須確保前線戰士與數百萬海外難民的投票權。
恢復選舉窒礙因素與國會討論情形
針對烏克蘭恢復選舉的討論，參酌學界與媒體認為主要的窒礙因素，包括：
一、安全風險與基礎設施受損：俄羅斯持續的空襲使投開票所成為高風險目標，難以保障選民與選務人員生命安全；此外，許多投票站基礎設施已遭摧毀。
二、選民外移與名冊準確性：數百萬難民移居國外，而在國內也有數百萬人流離失所，現有選民登記冊已嚴重過時，跨境投票的技術與法律門檻極高。
三、前線官兵投票權確保：約100萬名軍人在前線戰鬥，必須確保其投票權，形成選務作業極大挑戰。
四、領土被佔與合法性：約20%領土仍被佔領，若排除這些地區的選民，選舉結果的代表性與憲法合法性將受到質疑。
五、修法與預算配合：《烏克蘭戒嚴法律制度法》（Law on the Legal Regime of Martial Law）第19條明確禁止戒嚴下選舉，修改法律需要高度共識，且戰時預算優先支用於國防，選舉經費負擔沈重。
烏克蘭國會於2025年12月24日成立「戰時與戰後選舉準備工作組」，12月26日舉行第一次正式會議。該工作組正處於高密度的擬定法律草案階段，旨在創造一個「法律例外空間」，以解決戒嚴法與選舉法的衝突。惟傾向於不解除全國戒嚴，而是透過修正法案授權在「滿足特定安全指標」的選區（如後方的西部省份）先行試辦投票的可行性。另川普正積極推動和平計畫與結束戰爭，並要求烏克蘭在達成停火協議後100天內舉行大選。該工作組進度目標是在2026年2月底前完成修法草案，以對接美方的外交壓力。
另審議重點之一，是如何將移居歐盟國家約600萬烏克蘭難民納入投票系統，並與歐洲國家政府合作，利用「數位烏克蘭」（Diia）應用程式，進行身分認證與海外投票站點的設置。而涉及較有爭議的部分，在於是否允許現役軍人在前線投票，國會正諮詢軍事指揮部，評估在不干擾作戰任務的前提下，設置「戰壕投票箱」或「電子投票單」的風險。
美國總統川普批評內容與所持目的
2025年12月8日，川普在白宮接受美國主流政治媒體《政客》（Politico）專訪，直言：「他們（烏克蘭政府）利用戰爭不舉行選舉」，質疑烏克蘭的民主現狀，並表示：「他們口頭上談論民主，但到了某個時刻，它（烏克蘭）就不再是一個民主國家了。」。他還強調烏克蘭人民應該有權利選擇國家的領導人，並認為「已經很久沒有選舉了」。
分析川普外交施壓所持目的，主要係透過質疑澤倫斯基政府的「民主合法性」，向基輔施壓，迫其接受美方提出的和平方案（包含領土讓步）。另外，在美國國內政治上，向美國選民與國會證明其貫徹「美國優先」政策，暗示烏克蘭政府可能藉戰爭規避監督，藉此減少或有條件對烏援款。同時，配合川普喊出希望在「2025年耶誕節前」達成停火協議的聲音，加速和談時間表，促使烏克蘭透過選舉產生一個具備新民意授權的政府來簽署和平條約。
恢復選舉牽動後續政局發展
烏俄戰爭持續進行下，烏克蘭國會目前針對恢復選舉的討論，除涉修法與選舉諸多複雜作業外，若如美方要求在達成停火協議後100天內舉行大選，預期牽動烏克蘭戰後政局與國家重建，有待國際社會持續予以關注。而相關可能的影響，包括：
一、政治版圖重洗：由於軍事管制限制了舊政治勢力的資源動員能力，傳統政黨面臨邊緣化。戰場英雄可能崛起從政，具有高度民意基礎的現役將領、退役軍人及前線志工領袖將成為最強大的新興政治勢力。這可能導致烏克蘭政壇轉向更強調「安全優先」與「民族主義」的強人政治風格。
二、執政合法性挑戰：澤倫斯基面臨支持度兩極化的民意保衛戰，儘管澤倫斯基在國際享有高聲望，但國內選民可能轉向關注腐敗問題及戰時決策失誤。若在領土被佔領、數百萬人流亡海外情況下投票，落選者極易質疑選舉結果的合法性，可能危及國家團結。
三、國家重建路線的激辯：選舉可能演變成對「和平條件」的全民公投，以及對國家重建路線的激辯。親西方派堅持不退讓的歐盟-北約路線，而務實派（或受美方影響者）可能主張接受某種形式的「中立化」，以換取重建資金。不同的候選人對於戰後數千億美元重建資金使用優先順序（如基礎設施vs社會福利），將產生尖銳分歧，可能引發跨省份（如東部vs.西部）利益衝突。
四、民主倒退的風險：在戒嚴尚未完全廢除情況下舉行選舉，由於烏克蘭政府實施戒嚴時期「聯合法定電視新聞廣播」的機制，以整合主要電視頻道。此狀態下進行選舉，反對派較難獲得平等的媒體曝光機會。此外，軍事審查可能被擴大解釋，針對政府施政的批評，可能被貼上損害國家安全的標籤，導致真正的政黨競爭變質。換言之，執政黨處在媒體控制、資訊封鎖與軍事審查等相對優勢地位，可能進而造成實質上的民主倒退。
※作者為國防安全研究院國家安全研究所委任資深研究員。本文授權轉載，原文出處。
（本評析內容及建議，屬作者意見，不代表財團法人國防安全研究院立場）
其他人也在看
76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」 醫：大腦乾淨了
一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗也呈現正向進步。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 40
一表還原台灣「啃老血案」弒親地圖 爸媽一行為恐成催命符
新北市蘆洲區一對經營蔥油餅攤的67歲廖姓與75歲許姓夫妻，疑因金錢問題遭36歲啃老族兒子殺害。回顧近5年各縣市弒親案件，這類由「經濟依賴」演變成血案的悲劇早已不是首例。根據警方統計，弒親者與被害者的關係多為直系親屬，糾紛導火線往往與金錢索求、長期失業產生的口角有關。鏡報 ・ 23 小時前 ・ 289
謝步智觀點》歐洲美國「離婚」中! 川普併格陵蘭恐只是幌子 真正目的是「這個」…
[Newtalk新聞] 美國總統川普 2.0 上台之初，講了要把加拿大、格陵蘭和巴拿馬運河放入他的「購物車」併入美國版圖，剛開始，大家都認為他在說笑，除了惹來當事國的抗議外，沒太多人把他當一回事。 直到他對全球大徵稅，搞到世界經濟大亂，還在今年初入侵了委內瑞拉，抓走了人家的總統馬杜洛，各國才被嚇到，驚覺他是認真的。 尤其是在抓了馬杜洛後，川普又嗆聲說要併吞格陵蘭，這引起了歐洲國家極大的憤怒，甚至舉行聯合軍演，表態要保護丹麥的主權完整。 要知道，格陵蘭是丹麥地的屬地，丹麥是北約的一員，美國更是北約的老大。依據北約憲章第五條，同盟國有共同防禦的義務。現在，同屬「盟邦」的老大突然要吞併其中小弟的家產，其他成員國該「共同防禦」誰呢? 針對美國川普政府試圖掌握格陵蘭一事，多個歐洲國家派遣部隊前往格陵蘭舉行聯合演習，試圖保衛格陵蘭的主權。 圖：翻攝自 騰訊網 包明說 川普要「強娶」格陵蘭，可來文的、也可來武的。文的就是花錢買，只要價錢合理，雙方你情我願，大家都沒話說；武的就是派軍隊，那可就麻煩大了。 北約一旦鬧內鬨，自己人打自己人，鬧事的又是老大，沒人可以制止，那這個維護歐洲安全的組織就會土崩瓦解新頭殼 ・ 5 小時前 ・ 20
阿蘇火山觀光直升機失聯前 2台灣客手機驚傳「1簡訊」！身分曝光
日本熊本縣阿蘇火山今（20）日發生觀光直升機失聯事件。消防部門於上午接獲乘客智慧型手機自動發出的「撞擊通知」後，隨即確認一架載有兩名台灣籍遊客與一名日籍駕駛的直升機失聯，目前相關單位正鎖定火山口周邊展開緊急搜救，而台灣遊客的身分也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 22
拚搏一輩子！ 媽退休想「以房養老」 兒女跳腳急阻擋：那我們繼承什麼
「以房養老」是近期流行的話題，即使年紀大了手上沒有現金，也可以將房子抵押給銀行，銀行按月給錢作為養老金。律師蘇家宏分享，有一位媽媽退休後的願望很簡單，在自己家裡有尊嚴地變老，也不想給子女添麻煩，於是就想「以房養老」，沒想到卻遭子女強烈的反對。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 28
自稱福建省金門人挨批！陳玉珍搬「蔡英文金句」回擊 金門鄉親怒轟惡劣
國民黨立委陳玉珍日前自稱是「福建金門人」而非「台灣人」，引發輿論批評，19日她再強調這樣回答不是挑釁也不是標新立異，而是身為金門人，對自己身分的誠實說明，也是完全依照憲法的清楚說明，更搬出前總統蔡英文一句「沒有人應該為了自己的認同道歉」回擊。不過陳玉珍發言網友不買單，連金門人都怒了留言痛斥「不要把金門鄉親與您綁定」、「你這樣做很惡劣」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 166
貝克漢長子開戰父母！控訴「完美家庭形象」全是演的 怒揭冷血一面：虛假的令人作嘔
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導貝克漢家族長子布魯克林（BrooklynBeckham），在IG限時動態發布長文，正式對父母宣戰。他憤怒控訴，爸爸貝克漢（DavidB...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 23
快訊／川普奪格陵蘭引拋售潮！美股四指全墨 「這兩檔」逆勢突圍
美東時間 1 月 20 日，美國股市遭遇 2026 年開年以來最劇烈的震盪。隨著總統川普（Donald Trump）針對格陵蘭主權問題向歐洲盟友祭出關稅威脅，市場避險情緒瞬間引爆。美股開盤後四大指數全線重挫，道瓊工業指數一度崩跌近 700 點，標普 500 指數更回吐了今年以來的所有漲幅。在資金撤出美國資產的同時，黃金與瑞郎成為避風港，金價史上首度衝破每盎司 4,750 美元大關。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 6
曾算中柯文哲出事！周映君預言2026國運「5大變數浮現」斷言4字
生活中心／綜合報導2026年適逢60年一遇的「赤馬紅羊劫」，曾鐵口直斷民眾黨前主席 柯文哲「沒有總統命」的命理師周映君，近日再度針對2026年丙午年國運提出預測。她指出，丙午年屬「火上加火」，政治、經濟與國際局勢勢必出現震盪，但整體仍屬「有驚無險」，不致全面失控。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 246
獨家／民進黨桃園市長人選出爐了！傳1月底將徵召提名「他」挑戰張善政
即時中心／潘柏廷報導民進黨選對會持續布局2026年選戰，而六都之中僅剩台北市、桃園市尚未確定名單，其中在桃園市長參選人部分，不分區綠委王義川、總統府副秘書長何志偉皆為外界點名的熱門人選。對此，《民視》掌握最新消息，民進黨將在1月底徵召提名「他」出戰現任國民黨籍桃園市長張善政，相關內容也隨之曝光。民視 ・ 1 天前 ・ 255
認國民黨恐難攻下高雄！陳揮文曝柯志恩最大阻礙：因「這事」陷苦戰
隨著民進黨拍板由立委賴瑞隆出線，對決國民黨立委柯志恩，本就備受關注的高雄市長之爭正式拉開帷幕；《ETtoday民調雲》最新民調顯示，柯志恩以44.0％支持度領先37.7%的賴瑞隆6.3個百分點，令藍營支持者大為振奮，但資深媒體人陳揮文仍坦言「哪有可能好選」，斷言柯志恩將面對的必定是場苦戰。「這哪有可能好選」，陳揮文在《新聞大白話》節目中指出，2022年的高雄......風傳媒 ・ 11 小時前 ・ 84
力積電銅鑼廠以18億美元售予美光，做為後段先進封裝廠，預計Q2完成
【財訊快報／記者李純君報導】產線含括邏輯與記憶體代工的力積電(6770)17日宣布，將旗下銅鑼廠以18億美元出售給美光，而此一交易預計在今年第二季完成，在處分投資收益的挹注下，將會大大美化力積電今年全年財報。而銅鑼廠將成為美光的後段先進封裝廠區。力積電宣布與記憶體大廠美光科技(Micron)，簽署獨家合作意向書(LOI，Letter of Intent)，將銅鑼廠以18億美元現金售予美光。有關此項跨國合作的後續執行，力積電補充，雙方具體合作內容將依據正式契約條款而定。在雙方正式簽約並經相關法規核准以後，這項售廠交易計畫預計將於今年第二季完成。力積電也提到，美光將和力積電建立DRAM先進封裝的長期晶圓代工關係，美光也將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。力積電將藉此強化財務體質，趁全球記憶體景氣翻揚，結合3D晶圓堆疊(WoW)、中介層(Interposer)等先進封裝技術和材料，力積電將轉型躋身AI供應鏈重要環節。力積電董事長黃崇仁表示，這一波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。出售銅鑼廠除可改善力積電財務財訊快報 ・ 1 天前 ・ 5
強烈冷氣團發威！今晚全台急凍「最劇烈時段」曝光 體感會更冷
今（20）日隨著強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚也偏冷，清晨北部及宜蘭低溫約14至16度，中南部及花東16至18度，白天北部及宜蘭高溫只有15至17度，且到了晚上，各地溫度會進一步下降。對此，氣象粉專也示警，冷空氣最劇烈時段還沒到。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 3
拜會挺憲派議長議員但「拒簽協議」 陳亭妃破冰之行觸礁
民進黨台南市長初選勝出的立委陳亭妃，20日拜會挺憲派的議長邱莉莉，20多位挺憲派議員也陪同出席，雙方密室會談45分鐘後，陳亭妃丟下一句「OK啦！」即離去，邱莉莉則對陳亭妃沒有簽署由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，表示遺憾。由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，包括：一、秉持民進黨創黨40周年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確的切割。二、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人。三、大選後的正副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長人選。民進黨團總召李宗翰說，今天是為了民進黨團結的拜會行程，會談過程中，陳亭妃承諾黨團自主產生議長，但很可惜有23位議員連署簽名的書面聲明，她並沒有簽署，讓我們感到遺憾。邱莉莉說，陳亭妃非常誠意地來拜訪，但很遺憾沒有完全達成共識。在選舉過程中，很多市民朋友的問題，我們也希望能夠透過此次的連署，讓社會大眾比較清楚一點，但陳亭妃除了部分口頭承諾外，並沒有連署聲明。陳亭妃則強調，將安排時間正式拜會民進黨團，台南一定要贏、議員「全壘打」。更多新聞推薦台灣好新聞 ・ 14 小時前 ・ 87
柯志恩高雄市長贏定了？最新網路民調「史詩級輾碎」
2026高雄市長確定藍綠對決組合，綠委賴瑞隆在綠營初選民調勝出，對戰藍委柯志恩。對此，據一份最新網路民調顯示，柯志恩以86%的支持度輾壓賴瑞隆的7%，引發討論。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 809
獨子弒親狂砍37刀！稱「給5千太少」 家屬怒斥：每月至少給4、5萬
即時中心／温芸萱報導新北市蘆洲日前發生震驚社會的雙屍命案，一對廖姓夫妻在家中遭人持開山刀狂砍37刀身亡。警方調查後鎖定36歲獨子涉有重嫌，嫌犯案發當天向父母要錢，雖拿到5千元仍不滿，與雙親爆發激烈爭執後行凶，犯後逃逸並藏身新莊運動公園過夜，昨晚落網。嫌犯供稱長期家庭不睦、遭嚴格管教，指母親每月僅給5千元零用錢太少，但死者家屬強烈駁斥，指死者老來得子、十分疼愛嫌犯，且每月至少給4至5萬生活費。民視 ・ 18 小時前 ・ 164
蔥油餅伯賣200份餅才夠給零用錢 啃老逆子「嫌太少」狠弒雙親導火線曝光
廖姓死者與妻子擺攤維生，平時在三重販售蔥油餅，其每份蔥油餅要價僅25元，因價格實惠、滋味可口而吸引大批死忠顧客，夫妻倆靠擺攤養大獨生子，廖男卻於17日晚間先後殺害2名死者，於當日晚間逃逸，並在稍早落網。據了解，廖嫌退伍後就沒有正當工作，平時沉迷手遊電玩，靠著打...CTWANT ・ 1 天前 ・ 205
電信費也記得歸戶！他設定完發票秒中500元 網：謝謝提醒
日前有網友分享，因未完成載具歸戶，錯失200萬元獎金。近日一名網友也提醒，電信費也記得完成載具歸戶，他設定完後還意外中了電子發票500元獎項。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 2
經典賽》史上最高預算6400萬元不擔心被卡！台灣隊若前進邁阿密後勤也準備好了
2026世界棒球經典賽（WBC）台灣隊目前正積極備戰當中，今天運動部政務次長鄭世忠在受訪時談起目前備戰狀況。這次運動部為台灣隊投入大量資源，預算為史上最高6400萬元，但外界擔心是否會有預算卡關的問題？鄭世忠表示，這次經費來自於「運動產業發展基金」，不會受到立法院總預算審查影響，只要部長李洋點頭即可自由時報 ・ 14 小時前 ・ 29
台灣一片白茫茫！專家曬1圖示警：如冷空氣傾瀉而下
生活中心／周孟漢報導氣象署今（20）日上午10點44分發布低溫特報，預計影響時間為20日下午至21日晚上。橙色燈號地區包括：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣；黃色燈號地區則有苗栗縣、金門縣。眼看氣溫驟降，知名氣象粉專《台灣颱風論壇─天氣特急》便曬出1張「冷空氣傾瀉而下」的衛星雲圖，直喊「越晚越冷、風寒感受加劇」。民視 ・ 18 小時前 ・ 5