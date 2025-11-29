烏克蘭情勢關鍵時刻 傳盧比歐將缺席北約會議

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）兩名美國官員透露，美國國務卿盧比歐計劃不出席下週在布魯塞爾舉行的北大西洋公約組織（NATO）外長會議。美國最高外交官在重要跨大西洋集會上的缺席極不尋常。

因事涉未公開事務而要求匿名的官員表示，副國務卿藍道（Christopher Landau）將代為代表華府出席。

路透社報導，目前尚不清楚盧比歐（Marco Rubio）打算缺席這場12月3日會議的原因，且他的計畫仍可能生變。

美國與烏克蘭官員正急於彌合彼此在美國總統川普結束俄烏戰爭計畫上的分歧，部分歐洲外交官員則抱怨他們被排除在談判過程之外。

北約外長會議通常每年舉行兩次正式會議，美國國務卿缺席的情況極為罕見。

2017年川普第一個總統任期內，時任國務卿提勒森（Rex Tillerson）最初曾計劃缺席當年4月的會議，不過這場會議後來為配合他的行程而重新安排。

國務院發言人拒絕對盧比歐可能缺席一事置評，但表示北約在川普政府期間已「完全重振」，並指出盧比歐近日才在瑞士會見數名歐洲官員。

這名發言人表示：「盧比歐國務卿也定期與北約盟邦會面及通話，包括上週末在日內瓦。」

國務院一名高階官員表示，盧比歐參加的會議已經夠多了。

這名官員指出：「盧比歐國務卿已參加過數十場與北約盟邦的會議，期望他每場會議都到場是完全不切實際的。」

盧比歐的缺席，恐將加深外界對華府歐洲安全承諾的質疑，這份承諾近年來已遭受打擊。（編譯：李佩珊）1141129