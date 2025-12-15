烏克蘭想要安全保證 學者：和平要有實力做基礎

烏克蘭局勢目前進入外交協商狀態，最關鍵的「安全保證」議題有可能拋開北約之路，轉而寄託大國保證之下的和平協議。學者林泰和今天(15日)受訪指出，事態發展至今最值得台灣注意的，就是「自己的實力」，但凡實力不足，就算簽了各種協議，最後也只是一堆廢紙。



根據外媒報導，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)說烏克蘭願意放棄加入北約，但前提是從美國、歐洲及其他國家取得安全保證，而安全保證必須具有法律效力，並獲得美國國會支持。

「安全保證」一直都是烏克蘭議題的核心問題，中正大學戰略暨國際事務研究所教授林泰和分析，澤倫斯基提出「法律效力」、「美國國會支持」這2個要素，是因為烏克蘭以前曾吃虧，尤其1994年簽署的「布達佩斯安全保障備忘錄」，在美、英、俄簽字保證之下放棄核武的烏克蘭，居然在2014年就迎來了俄羅斯對克里米亞的侵占。

烏俄和平協議正在協商，烏克蘭是否真的要放棄加入北約？又能否獲得一紙安全保證？目前都尚未定案，但林泰和特別點出此事對台灣最重要的啟示，就是若想保護國家、維持和平，要倚靠的是自己的實力，絕對不是敵人的善意，林泰和說：『(原音)你如果自己沒有實力，簽什麼都沒有用，那只是一個廢紙，只是一個廢紙，你背後要有實力去做基礎。』

林泰和同時要釐清「北約東擴」與烏克蘭遭入侵的因果關係，東歐國家是因為面臨俄羅斯的威脅，所以才想申請加入北約，但在俄羅斯的敘事裡，卻利用「東擴」一詞來誤導大眾，更倒果為因將其變成侵略他國的藉口，且同理可證，台海情勢也處於倒果為因的狀態。

另外，目前的協商似乎沒有處理領土議題，林泰和強調，如果和平協議內含「割讓」條文，將等同鼓勵俄羅斯或其他國家違反聯合國憲章，並認可侵略主權國家這種行為，相關影響必須嚴肅面對。