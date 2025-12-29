烏克蘭戰後類北約安全保障協議 川普：已完成95%

（中央社記者鍾佑貞華盛頓28日專電）川普今天與澤倫斯基會面，並對烏方關切的戰後安全保障提供較具體的進度，指已完成95%。烏克蘭傾向安全保障具法律約束力，並比照北約集體防衛機制。川普也說，若談判順利，可望於數週內止戰，但也可能因變數破局。

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於佛州會晤約3小時，討論20點和平計畫、安全保障及頓巴斯地區設立「非軍事區」等議題，並於會後舉行聯合記者會。

被問到安全保障時，川普表示，可以說是95%，但他不傾向以百分比來衡量進度。雖然還有一、兩個非常棘手的議題需處理，進展仍非常順利。

澤倫斯基日前表示，烏克蘭需要來自美國與歐洲的安全保障，類似北約第5條款（Article 5），即任何成員遭受攻擊即啟動集體防衛的機制，防止俄羅斯未來侵略。

除了談安全保障，澤倫斯基於今天的會議中提出20點和平計畫也含設定烏克蘭加入歐洲聯盟（EU）的時程，以及歐洲國家提供軍事支援的承諾。

他於記者會上表示，美國已大致同意其中多數內容。

對於和平談判的另一大爭點、遭俄羅斯占領的烏克蘭札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Station）控制權問題，川普表示，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）對與烏克蘭合作持開放態度。

川普說：「普丁總統其實正在與烏克蘭合作，讓那座核電廠重新運作。當他沒有轟炸那座核電廠時，這本身就是一大進展。」當川普講到「普丁想讓核電廠重啟」時，澤倫斯基輕輕搖頭，直視前方。

最敏感難解的議題仍是領土問題。烏克蘭上個月拒絕俄羅斯要求其自東部頓內茨克州（Donetsk）部分地區撤軍、以建立非軍事區的要求。澤倫斯基則提議，雙方同時撤離該區，成立一個由國際部隊與觀察員監督的經濟自由區。

根據澤倫斯基的草案，烏克蘭將維持一支80萬人的承平時期軍隊，以嚇阻未來攻擊；但俄羅斯表示無法接受如此規模的兵力。普丁要求烏克蘭割讓整個頓巴斯地區（Donbas）；澤倫斯基堅持寸土不讓。

快速結束烏克蘭戰爭是川普競選政見之一。他今天也說，若有助於促成俄羅斯與烏克蘭之間的和平協議，他不排除前往烏克蘭國會發表演說的可能性，同時也暗示這趟行程不太可能成行，「我已提出願意到他們的國會發表演說，如果那樣真的有幫助的話」。

不過，美國有線電視新聞網（CNN）報導，依據烏克蘭憲法，烏克蘭不得僅透過國會表決來割讓領土，任何領土讓渡都必須經由全民公投批准。

就在川普與澤倫斯基會晤前夕，俄羅斯以無人機和飛彈對烏克蘭首都基輔及郊區發動猛烈攻擊，造成1名女性喪生、20多人受傷，數十萬人在嚴寒中的供暖及電力被中斷。（編輯：唐聲揚）1141229