烏克蘭戰火下迎畢業季 典禮遇空襲警報一度中斷

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烏克蘭中部的基洛夫格勒州一所中學，正在舉行名為「最後一堂課」的畢業典禮。學生與家長們全盛裝到場。不過典禮才開始17分鐘，就傳出了空襲警報。

其實校方早就預料到可能會遇上空襲警報，但即使把行程排得更緊湊，這場孩子們期待已久的高中畢業典禮還是被迫中斷了。

應屆畢業生傑申娜表示，「我們準備了很久，早上5點就開始，裙子甚至在今年1月就買好了。可惜的是，最精彩的部分才剛要開始，因為接下來就是我們的華爾滋舞蹈了，但很遺憾，我們的鄰國稍微破壞了我們的計畫，空襲警報開始了。」

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空襲警報結束後半小時，終於畢業生最期待的傳統華爾滋表演得以登場，看著整個高中生涯都在戰爭下度過的孩子興奮地活在當下，家長不免感慨。

畢業生的媽媽潘費洛娃圖爾奇娜說：「我只想祝福他們一件事，希望他們不用再在警報聲中、在戰爭中學習。」

俄烏戰爭是歐洲自二戰以來規模最大的武裝衝突，延續超過4年，造成俄國與烏克蘭分別有數十萬人死亡。不少人的校園生活全籠罩在戰爭陰影下，更不用說他們之中有許多人都因此沒了爸爸。

一名應屆畢業女學生，身穿美麗的禮服來到2022年就戰死父親的墓前，獨自跳著華爾滋。

而另一名也是即將畢業的女孩，她盛裝來到父親墳前親吻他的遺照，並且向在天之靈的父親報告自己要進入人生另一個階段，令人同樣感到鼻酸。

不過在烏克蘭西部鄰近波蘭的利維夫，這裡的學子們生活就相對安穩許多。利維夫理工大學的校方表示，這幾年來到這個城市就學的人數增長相當顯著，主要都是家長不放心孩子在東部唸書，因而移居到西部來。

烏克蘭利維夫理工大學教授德魯霍夫指出，「國立利維夫理工大學現在有3萬5000名學生，這是史上的最高數字。」

4年大學生涯都在戰爭的陰影下度過，這批年輕畢業生馬上要面對的就是一個完全被衝突重塑的勞動市場，以及對男性而言最尷尬的兵役問題，目前烏克蘭只有23歲以下和60歲以上的男性可以出境。

利維夫理工大學建築與設計系學生皮利普丘克表示，「我現在20歲，在烏克蘭，男性現在被允許出境，年齡上限到22歲，包含22歲，所以我還有機會出國。基本上如果我真的出國，那不是因為戰爭，而是為了讀書。」

在大學攻讀建築與設計的皮利普丘克表示，他十分嚮往奧地利，但他傾向先在烏克蘭唸碩士，之後再考慮要不要去奧地利唸書。但遠離家鄉，對另外一些人來說並非選項。

利維夫理工大學電資系學生米哈伊柳克說，「我爸爸從2022年以來一直在擔任志工，我不想留下我媽媽一個人，尤其因為我的家就是我的堡壘，我不確定自己在其他地方能否有安定感。」

這群經歷了疫情又在砲火陰影下淬鍊成長的烏克蘭年輕世代，展現出無比韌性。無論是遠赴他鄉、還是留守家園，戰火下的青年都在用各自的方式，為烏克蘭寫下新的歷史篇章。

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