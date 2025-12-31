烏克蘭戰爭持續近四年 普丁新年談話展十足信心

俄羅斯總統普丁新年講話簡短，但展現對打贏戰爭的信心。

俄羅斯總統普丁發表新年電視講話，他自信表示，俄羅斯將在烏克蘭贏得勝利。（戚海倫報導）

俄烏戰爭已經持續將近四年，美國有線電視新聞網CNN報導，俄羅斯正在接近一個嚴峻的里程碑，到一月中旬，俄羅斯總統普丁在烏克蘭發起的所謂特別軍事行動，持續時間就將超過開始於1941年6月德國入侵蘇聯、結束於1945年5月柏林陷落的東線戰爭。

CNN報導，眾所周知，普丁對二戰情有獨鍾，官方對於蘇聯戰勝納粹德國的崇敬，已經成為維繫俄羅斯國家意識形態的重要紐帶。不過，全面入侵烏克蘭將近四年之後，克里姆林宮領導人還是沒能取得對基輔的決定性勝利，估計這場戰爭對莫斯科造成超過百萬人傷亡，而對普丁的戰爭目標來說，最大挑戰或許在於烏克蘭總統澤倫斯基依然掌權。

但如今，普丁展現出十足自信，認為時間站在他這邊，勝利勢在必行。普丁發表傳統新年電視談話時表示，自信會在烏克蘭贏得勝利。他今年的新年談話簡短，內容大多獻給身處烏克蘭的俄羅斯「戰士與指揮官」。他稱呼士兵為英雄，喊話「我們相信你們，也相信我們會勝利。」