烏克蘭戰爭終於要結束了？川普樂觀宣布：俄烏談判「只剩少數分歧」，特使火速奔赴莫斯科
美國總統川普（Donald Trump）25日展現樂觀態度，認為結束俄烏戰爭的談判「已經只剩少數分歧」，並表示將派出特使魏科夫（Steve Witkoff）前往莫斯科，與俄羅斯總統普京（Valdimir Putin）會面，再次嘗試推動一份和平方案。
最初版本的停火方案共有28點，美國在草擬過程中只與俄羅斯秘密磋商；該版本要求烏克蘭割讓部分領土給俄羅斯，包括整個頓巴斯地區，也要求基輔接受軍力規模和武器限制，並永遠不能加入北約（NATO）。《外交政策》（Foreign Policy）指出，這份框架利用了烏克蘭當前的政治脆弱時刻，因為該國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）正陷入重大貪腐醜聞。
但在25日，美烏雙方原則上同意了一份修改幅度很大的新版本。烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書烏梅洛夫（Rustem Umerov）在社群平台X上寫道：「我們的代表團在日內瓦針對協議核心內容達成共識。」根據烏克蘭首席談判代表葉爾馬克（Andriy Yermak）的說法，新草案中的美國安全承諾將具備「法律約束力」，且不會要求烏克蘭放棄憲法中「最終加入北約」的目標。而《金融時報》也引述烏克蘭高層官員消息，指出基輔同意把軍隊人數上限設定為80萬。
We appreciate the productive and constructive meetings held in Geneva between the Ukrainian and U.S. delegations, as well as President Trump’s steadfast efforts to end the war.
Our delegations reached a common understanding on the core terms of the agreement discussed in…
— Rustem Umerov (@rustem_umerov)November 25, 2025
葉爾馬克補充說：「我認為這是川普總統和美國作出的歷史性決定，這樣強而有力的安全保證，是烏克蘭過去從未擁有的。」
不過，仍有若干關鍵問題尚未解決，尤其是烏克蘭是否需要向俄羅斯割讓領土——這點始終被澤倫斯基視為紅線。白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）在X上表示：「還有一些敏感但並非無法克服的細節，必須透過烏克蘭、俄羅斯和美國的進一步談判來處理。」
Over the past week, the United States has made tremendous progress towards a peace deal by bringing both Ukraine and Russia to the table.
There are a few delicate, but not insurmountable, details that must be sorted out and will require further talks between Ukraine, Russia,…
— Karoline Leavitt (@PressSec)November 25, 2025
川普也在25日於社群平台「Truth Social」上宣布，他將派特使魏科夫前往莫斯科，與普京會面。同時，美國陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）會持續在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比與俄羅官員接觸，討論雙方的核心訴求。德里斯科的發言人表示，在阿布達比與俄羅斯的談判「進展良好」；一名美方官員說，烏克蘭代表也在阿布達比，並與德里斯科團隊保持聯繫。
根據《華爾街日報》，烏梅洛夫原先表示，澤倫斯基希望在未來幾天與川普直接會面，就一些最後要點進行談判；澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克也告訴「Axios」，兩國元首最快本週就可能見面。然而，川普25日發文表示他期待「能在不久後與澤倫斯基與普京見面，但只有在和平協議完成或非常接近完成時才會見。」這等於讓澤倫斯基的期望落空。
值得注意的是，美國陸軍部長德里斯科成為這場新外交行動的核心人物。他剛在基輔和日內瓦與烏克蘭官員舉行會談，就飛抵阿布達比與交戰雙方見面。據這些官員稱，川普決定求助於這位通常專助於訓練和裝備士兵的陸軍文職首長，試圖重啟僵局的談判，是出於一種信念：基輔和莫斯科可能對軍方斡旋的談判持更開放的態度。
在長達4年的戰爭中，美國陸軍高級領導人一直與烏克蘭同行保持密切關係；與此同時，美國官員認為，莫斯科可能更尊重美國軍方領導人。白宮發言人凱利（Anna Kelly）說：「川普總統讚賞德里斯科部長努力收集俄烏雙方意見，以期達成一項確保持久且可執行的和平協議。」
《華爾街日報》指出，德里斯科在政府中很受歡迎，川普在橢圓形辦公室宣布向田納西州曼菲斯（Memphis）部署國民兵（National Guard）時稱他為「殺手」，並稱他為「無人機先生」（the drone guy），這是對德里斯科專注於為陸軍部署100萬架新無人機的認可。
俄羅斯重提阿拉斯加會談：核心共識不能被抹去
俄羅斯一再強調，不會接受任何未讓其保有佔領地、未要求烏克蘭大規模裁軍，並禁止烏克蘭未來加入北約的協議。但《金融時報》指出，新版本對俄羅斯較不利，其中最敏感的問題，例如領土歸屬、美國對烏克蘭的安全保證等，都留給川普和澤倫斯基最後拍板。不少分析認為，最新修改的版本莫斯科不會接受，結果只剩兩種可能：再度重談，或直接拒絕。
俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）25日重提8月時川普和普京在阿拉斯加的峰會，表示多項關鍵內容需要「再釐清」。在阿拉斯加，川普當時說美國願意承認俄羅斯2014年併吞克里米亞的行動，並要求烏克蘭從部分頓巴斯前線位置撤軍——只要莫斯科停止攻擊。拉夫羅夫說：「如果我們之前建立的核心共識被抹去，那對莫斯科而言，情勢就會完全不同。」
《金融時報》指出，普京的底線一直很明確：若協議沒處理他口中的「衝突根源」——包括推動基輔政權更替、阻止北約東擴，以及停止西方軍援——那就不可能簽署。
然而，烏克蘭的歐洲盟友強調，美國不應逼基輔接受過多俄羅斯的要求。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在挺烏的「志願者聯盟」（coalition of the willing）線上會議中說：「我們想要和平，但我們不要一種近乎投降的和平。」一名法國高階官員透露，「志願者聯盟」已與美方成立工作小組，探討未來停火後，美國能如何協助歐洲在烏克蘭建立安全部隊。
根據《華盛頓郵報》，普京上週在俄羅斯軍隊指揮所表示，俄羅斯「願意一路打下去」，但仍然「準備好和平談判」。但俄軍連番的攻擊讓歐洲領袖都懷疑莫斯科是否真的想要結束戰爭。馬克宏說，俄羅斯的實際行動完全不像想停火，並表示多國領袖私下與俄方接觸後也得到相同結論。
歐洲官員指出，俄羅斯24日晚間對基輔進行的大規模轟炸，恰好證明了莫斯科根本沒有誠意談判。根據《外交政策》，那次的攻擊出動22枚飛彈和超過460架無人機，造成至少7人死亡、20人受傷，也損害了關鍵的能源設施。烏克蘭對此反擊，在俄羅斯南部克拉斯諾達邊疆區（Krasnodar Krai）發動夜間無人機攻擊，分析人士指出，這是自2022年2月開戰以來，烏克蘭第四大的無人機攻勢。
彭博：美國特使曾向俄方建議「比照加薩談判模式」推和平協議
根據《彭博》，魏科夫在10月曾致電普京的外交顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov），建議他向川普建議和平方案時，可以模仿美方促成加薩協議的模式。在《彭博》取得的通話紀錄中，魏科夫向鄂夏柯夫說：「我們做了一份20點的『川普方案』⋯⋯我想我們也許能用同樣的方法和你們談。」
On Tuesday, Bloomberg reported that Witkoff had advised Putin’s top foreign policy aide Yuri Ushakov in an October phone call on how to pitch a peace deal to Trump, suggesting that they emulate his approach to securing a deal in Gaza. “We put a 20-point Trump plan together . . . I’m thinking maybe we do the same thing with you,” Witkoff said, according to a transcript of the call obtained by Bloomberg.
魏科夫還提到可能讓烏克蘭交出剩下的頓內茨克（Donetsk）地區——這一直是烏克蘭不可妥協的紅線。他在電話中說：「我知道要達成和平協議需要付出的代價：頓內茨克，或許再加上某種土地交換。但我覺得線自不該用這種方式談判，我們應該更樂觀一些，因為我認為我們能談成。」
Witkoff referred to negotiations around Ukraine handing over the rest of Donetsk province, which Russia has been unable to seize since it began its offensive there in 2014. This has been a long-standing Ukrainian red line. “I know what it’s going to take to get a peace deal done: Donetsk and maybe a land swap somewhere. But I’m saying instead of talking like that, let’s talk more hopefully because I think we’re going to get to a deal here,” he said. The FT has not independently verified the transcript.
《美聯社》指出，白宮沒有否認通話紀錄的真實性，而川普則稱魏科夫在電話裡的作法屬於「標準」的談判程序。川普在空軍一號上對記者說：「他必須說服烏克蘭，也必須說服俄羅斯。這就是一個談判者該做的事。」
但同樣是共和黨的內布拉斯加州眾議員貝肯（ Don Bacon）長期對川普處理烏克蘭事務持批評態度，他則表示這份通話紀錄顯示魏科夫明顯「偏向俄羅斯」，他在社群媒體上寫道：「他不適合領導這項談判。如果是一名收錢的俄羅代理人，會做得比他更少嗎？他應該被開除。」
For those who oppose the Russian invasion and want to see Ukraine prevail as a sovereign & democratic country, it is clear that Witkoff fully favors the Russians. He cannot be trusted to lead these negotiations. Would a Russian paid agent do less than he? He should be fired.https://t.co/dxMsda0YV5
— Rep. Don Bacon 🇺🇸✈️🏍️⭐️🎖️ (@RepDonBacon)November 25, 2025
根據《彭博》釋出的通話紀錄，魏科夫還建議，在澤倫斯基造訪白宮之前，安排川普與普京先通一次電話，並建議普京可以從恭喜川普達成加薩協議作為開場；鄂夏柯夫回應，普京「會恭喜」川普，並會說「川普是一位真正的和平推動者」。
後來，川普與普京的確在澤倫斯基造訪白宮的前一天通了電話。10月17日會見澤倫斯基後，川普表示俄羅與烏克蘭應該「停在現在的前線位置」，也就是要求烏克蘭放棄俄軍已經佔領的領土。
10月29日，鄂夏柯夫與普京的另一名親信、烏克蘭事務顧問德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）通話，討論俄國在未來和平協議中應該多強硬地堅持自身要求。德米崔耶夫在電話中說：「我會非正式地轉達，並強調這完全是不正式的。讓他們自己去調整。我不認為他們會完全照抄我們的版本，但至少會盡量接近。」
這通電話發生在德米崔耶夫前往佛羅里達與魏科夫和川普女婿庫許納（Jared Kushner）會面後不久。三人當時討論如何草擬一份28點和平計畫的架構，而這份原始版本正是被外界抨擊過度傾向俄羅斯的「基輔投降書」。然而，白宮通續主任史蒂文．張（Steven Cheung）對整件事是這樣解讀：「這篇報導證明了一件事：魏科夫特使每天都與俄羅斯與烏克蘭官員聯繫，致力於促成和平，這整是川普總統任命他要做的工作。」
