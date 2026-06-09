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烏克蘭總統澤倫斯基近日在愛沙尼亞首都塔林舉行的波羅的海峰會期間，與拉脫維亞總理 Andris Kulbergs 會晤，雙方正式簽署無人機合作協議。澤倫斯基強調，此舉將深化兩國國防合作，並透過烏軍實戰經驗提升盟友戰力。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）週二在社群平台 X 上宣布，烏克蘭已與拉脫維亞簽署一項無人機合作協議。這項協議是在愛沙尼亞首都塔林（Tallinn）舉行的波羅的海峰會場邊，由澤倫斯基與拉脫維亞總理 Andris Kulbergs 會面後正式達成。

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澤倫斯基在貼文中指出，這項協議包含強化共同防禦與無人機共同生產的具體措施。他強調，這不僅是單方面的援助，更重要的是烏克蘭在戰場上的專業知識與實戰經驗，將能有效幫助合作夥伴強化國防實力，達成雙贏局面。

隨著俄烏戰爭持續，無人機已成為戰場上的關鍵武力。烏克蘭積極尋求與國際盟友建立生產線，以確保前線設備供應穩定。拉脫維亞作為波羅的海三小國之一，長期以來一直是烏克蘭的堅定支持者，此次簽署協議也再次展現歐洲盟友對烏克蘭抗俄的實質支持。

原文出處：烏克蘭拉脫維亞簽署無人機協議 澤倫斯基：強化共同防禦與生產

本文由AI協作，經編輯審核後發布