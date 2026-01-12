烏克蘭揭露：俄羅斯「天竺葵」出現第5代 攜90公斤彈頭飛1000公里

烏克蘭國防部情報局公布俄羅斯使用新型無人機「天竺葵-5」（Geran-5）。 圖：翻攝自新華網

[Newtalk新聞] 烏克蘭國防部情報總局指稱，俄羅斯已於 2026 年初的對烏空襲行動中，首次實際使用新型「天竺葵-5」（Geran-5）攻擊型無人機，並同步對外披露該型無人機的多項技術參數與研發方向。相關訊息由烏克蘭國家新聞社與《基輔獨立報》引述情資單位說法報導。

根據烏克蘭國家新聞社引述烏國防部情報總局的說法，「天竺葵-5」機長約 6 公尺，翼展可達 5.5 公尺，彈頭重量約 90 公斤，最大射程接近 1,000 公里。《基輔獨立報》指出，若相關數據屬實，該型無人機在理論上可對烏克蘭全境目標構成打擊能力。

廣告 廣告

烏媒進一步引述情報總局分析指出，與過往「天竺葵」系列改型不同，「天竺葵-5」採用常規氣動布局設計，其多數關鍵部件與既有型號具備高度通用性。動力系統方面，該機所使用的發動機與「天竺葵-3」相近，但推力有所提升。

報導同時指出，烏方掌握的情資顯示，俄羅斯正評估自空中平台發射「天竺葵-5」的可行性，特別是透過 Su-25 攻擊機進行空射，以進一步延伸作戰半徑並降低整體使用成本。此外，俄方亦單獨研究為該型無人機整合 R-73 空對空飛彈的可能性，以提升對抗烏克蘭空軍的能力。

烏克蘭國防部情報總局表示，相關專家已對取得的樣機展開全面研究，關於設計結構、關鍵組件與電子元件的進一步技術分析，預計將於近期對外公布。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台南市長初選電話民調關鍵時刻 陳亭妃站路口展開街頭拜票行動

TPASS預算卡關快斷炊！地方怨中央應變不利 網諷：審了就有錢