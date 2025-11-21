烏克蘭收到美提終戰計畫 白宮：對俄烏都有好處

烏克蘭總統澤倫斯基辦公室發布聲明，收到美方提出的終戰計畫。

烏克蘭證實收到美方提出的終戰計畫，白宮表示對俄烏都有好處，相信雙方都能接受。在此同時，俄軍持續在烏克蘭東部推進，重新佔領庫皮揚斯克市。

烏克蘭總統澤倫斯基辦公室發布聲明，正式收到美方的計畫草案，已準備好與華府交涉，未來幾天內將與美國總統川普通話。

終戰計畫細節並未被披露，根據法新社報導，可能包括烏克蘭需割讓領土，並縮減軍隊規模，順應俄方對於談判的強硬立場。

美國白宮透露，川普的特使魏科夫與國務卿盧比歐，過去一個月與俄烏雙方接觸，川普總統支持這項計畫，但仍在進行中，可能會有變動。是否會要求烏克蘭作出重大讓步，白宮只回應已和俄烏進行同等程度的對話。

另外，俄烏戰爭有新發展，烏克蘭重要堡壘庫皮揚斯克市又被俄軍攻下，當2022年戰爭爆發時，這處鐵路樞紐宣告淪陷，但同年9月被烏軍收復，如今又回到俄羅斯手中。