烏克蘭放棄加入北約！澤倫斯基談判前表態了

▲烏克蘭總統澤倫斯基（圖）。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）將在德國柏林與美國、歐盟代表舉行會談，但在會談前夕，澤倫斯基表態，烏克蘭已經放棄加入北約，以此換取西方盟國的安全保障。

路透社報導，澤倫斯基在柏林與美國特使會談前表示，烏克蘭已經放棄加入北約，以此換取西方盟國的安全保障，作為結束與俄羅斯戰爭的妥協方案。

此舉標誌著烏克蘭立場的重大轉變，烏國一直努力爭取加入北約以抵禦俄羅斯的攻擊，甚至在其憲法中也包含了加入北約的訴求。但烏克蘭的這個願望也是導致俄羅斯繼續戰爭的目標之一。

澤倫斯基表示，烏克蘭從一開始就希望加入北約，因為北約能夠提供真正的安全保障，但美國和歐洲夥伴並不支持這一方向，「因此，如今烏克蘭與美國達成的雙邊安全保障，美國給予我們的類似《里斯本條約》第五條的保障，以及歐洲盟國及加拿大、日本等其他國家的安全保障，這些都是防堵俄羅斯再次入侵的保障，也是我們做出的妥協。」

此次將於柏林當地時間週日、週一舉行會談，美國官員透露，美國總統川普的特使威斯科夫（Steven Witkoff），以及女婿庫許納（Jared Kushner）將會出席，與澤倫斯基以及歐洲代表會面，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）將主持烏克蘭、美國與歐洲領導人的峰會。

澤倫斯基表示，烏克蘭、歐洲和美國正在討論一項包含20項內容的計劃，最終目標是實現停火，「烏克蘭需要體面的和平，我們準備盡可能以建設性的方式開展工作。未來幾天將充滿外交努力。至關重要的是，外交努力必須取得成果」。

上個月公佈的草案要求基輔割讓更多領土，放棄加入北約的願望，並接受對其武裝部隊的限制。英國、法國和德國一直在努力改善美國的提案。

文章來源：

Ukraine's Zelenskiy ditches NATO ambition ahead of peace talks

