烏克蘭政府人事異動！ 情報總局長布達諾夫任府幕僚長
烏俄戰爭持續延燒之際，烏克蘭政府出現重要人事調整。總統澤倫斯基於2日宣布，任命現任國防部情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）出任總統府幕僚長，以填補前任因貪腐醜聞去職後留下的空缺。
外媒報導，現年39歲的布達諾夫已正式接受任命，他出生於基輔，接受正規軍事教育，曾在精銳部隊服役，並在頓巴斯戰事期間多次負傷。自2020年起，他出任國防部情報總局局長，是烏克蘭最年輕的高階軍事情報首長之一，任內據報曾多次躲過暗殺行動，其妻子亦曾遭下毒。
澤倫斯基表示，總統府幕僚長須具備統籌各項工作的能力，他認為布達諾夫的經驗與專業足以勝任這一關鍵職務，並能在戰時環境中協助政府提升決策效率。
國際中心／吳連哲 編撰 責任編輯／蔡尚晉
