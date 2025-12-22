烏克蘭曝駭人音檔！俄士兵傳「食人肉」止餓：我不在乎別人怎麼想

國際中心／李紹宏報導

烏克蘭國防部情報總局（GUR）最近公開一段取自札波羅熱前線的攔截音檔，內容揭露俄軍因補給中斷陷入極度飢餓，甚至出現威脅「同類相食」的非人道慘狀。錄音中一名俄國士兵絕望地表示，由於糧食短缺，他已磨好利刃準備殺害並肢解較年輕的戰友，直言「我只想吃飯，不在乎別人怎麼想」！

俄羅斯軍隊驚傳「食人」止餓。（示意圖／資料照）

根據外媒《太陽報》報導，烏克蘭情報機構指出，隨著嚴冬氣溫下降，佔領區補給日益困難，導致俄軍內部動盪。對此，烏方藉機展開心理戰，強調俄國戰俘在烏境內保證每日可享三餐，並呼籲飢餓的士兵透過「我想活下去」計畫尋求安全投降，以逃避前線「同袍互食」的恐怖命運。

報導進一步指出，俄軍前線素質參差不齊，甚至徵召食人重刑犯入伍。例如曾坦承「嚐過人肉」的殺人犯科馬羅夫，據傳未入獄服刑，反而被送往瓦格納集團作戰。這類與重刑犯共處、補給匱乏的極端環境，使基輔官方聲稱，食人行為正成為俄軍內部令人不安的現象。

如今，烏克蘭國防部情報總局公布一段駭人錄音檔，一名男人說「我們會互相殘殺，這裡一切都亂套了。我們已經在尋找更年輕的人選了。我已經磨利了我的刀，我有很多刀」，更透露為了止餓，「我才不在乎要肢解誰」。

烏克蘭地面機器人部隊攻擊俄軍陣地，成功俘虜俄軍士兵。（圖／烏克蘭第三突擊旅）

據傳，俄軍內部的食人慘劇已非個案。早在今年6月，便傳出隸屬俄羅斯第68近衛步兵師（68th Guards Rifle Division）的一名士兵，在極度飢餓的絕境下，竟被迫靠著食用戰友的屍體維生長達兩週。

與此同時，戰火並未停息，俄軍昨夜襲擊烏克蘭港口設施，造成8死27傷。儘管前線慘烈，外交領域出現微弱曙光，傳出基輔、華盛頓與莫斯科正討論三方會談的可能性。美國與歐洲官員對此表示支持，澤倫斯基也呼籲歐洲特使應列席參與，為遲滯的和平進程尋求轉機。

