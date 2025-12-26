烏克蘭民營物流團隊成戰時命脈 烽火下仍維持快遞效率

空襲警報解除後，躲在防空洞的烏克蘭民營新郵政團隊又再回到櫃台，繼續分類包裹，而這就是郵局員工的日常寫照。

俄烏戰爭爆發將近4年，為了承受俄羅斯不斷地攻擊能源設施，並且還能維持每天遞送超過150萬件的包裹，新郵政將流程變得更靈活，並且積極投資在發電機，還有能克服偏遠地區、海上跟山區等傳統網路難以到達的星鏈網路服務，以及天然氣供應系統，好讓員工們都可以在停電和交通中斷的狀況下運作。

而在不斷地更改營運策略的情況下，新郵政在2024年運送的包裹數量為4.8億件，這不僅創下歷史新高，還比前一年成長16%，更罕見地成為除了國防事業之外，少數還能夠在戰時成功的企業。

新郵政分公司經理舒特科夫斯基回應，「現在最大的問題就是電力，我們最常運送的是發電機、變頻器，倉庫裡堆滿了這類的包裹。」

新郵政成立於2010年，在烏克蘭境內有數百家分公司，也因為郵件和包裹能夠在1到2天內就送達，而打破了國有企業烏克蘭郵政原先的壟斷地位。

但在戰爭動盪期間，烏克蘭居民或是企業紛紛離開前線城市往西部遷移，這不僅增加郵政的運送成本，還有約10億格里夫納、約台幣7.45億元是用來填補因俄羅斯的轟炸而受損的設備，以及30億格里夫納、約台幣22.35億元用來賠償被毀損13.8萬件包裹。

此外，新郵政失去了249名員工，其中的227名是在被徵召入伍時在戰場中死亡，還有22名員工是在離開前線城市時從工作場所返家，或是在家中被俄軍空襲身亡。

新郵政共同創始人克雷莫夫指出，「現在幾乎每週都有我們的設施遭到攻擊或是被破壞殆盡，我們感覺新郵政是被攻擊的目標，但更不幸的是所有烏克蘭人和烏克蘭的企業都是俄羅斯這個侵略者的目標。」

僅管面臨風險，新郵政都是最後才撤離的大型企業。而目前新郵政約有3萬名員工，自動化包裹分揀機的數量也不斷加購，從2024年的2.4萬台增加到目前的將近3.3萬台，而郵局分行也從原本的13208家增加到約1.5萬家。

克雷莫夫說明，「我們公司在戰時的發展絲毫不遜色於2010年的初期，當時公司每年增長3倍。」

新郵政在今（2025）年前9個月的淨利潤跟去年同期相比約增長35%，來到28.8億格里夫納、約台幣21.46億元。克雷莫夫說，他們著眼的市場，不僅是烏克蘭還鎖定歐洲，並且計畫增加往返美國、中國和其他國家的包裹遞送數量。