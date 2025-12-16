烏克蘭民調揭75％民眾拒親俄協議 逾6成仍準備繼續戰鬥

基輔社會學國際研究所（Kyiv International Institute of Sociology，KIIS）昨（15）日發布最新民調報告，問卷內容包括烏克蘭局勢、戰爭與和平態度、對西方夥伴的信任度等，在今（2025）年11月26日至12月13日透過電話向18歲以上烏克蘭成年公民訪談，最終回收547名有效樣本。

調查發現，有75%受訪者認為，如果和平協議中要求烏克蘭割讓領土、或在沒有獲得明確安全保證的情況下限制烏克蘭軍隊規模，這樣親俄的方案「完全不能接受」。

此外，也有72%受訪者願意接受凍結目前俄烏交戰的前線，以及包含部分妥協的和平協議條件，以保證烏克蘭的安全，但前提是不承認被占領的國土成為俄羅斯的一部分；還有63%受訪者表示準備繼續戰鬥，只有9%認為戰爭可能在2026年初前結束。

基輔社會學國際研究所執行董事赫魯雪茨斯基（Anton Hrushetskyi）表示，在戰爭與和平問題方面，烏克蘭的民意看法一直保持穩定，多數民眾均對透過談判或外交手段結束戰爭抱持開放態度。

不過他也指出，多數民眾拒絕任何被視為投降的方案，例如在沒有明確安全保障的情況下就從頓巴斯撤軍，這顯示大部分烏克蘭人皆有準備在必要時繼續戰爭。

此外本次調查結果也發現，烏克蘭民眾對美國和北約的信任度呈現顯著下降趨勢，其中對美國的信任度從去（2024）年12月的41%，下降到今年的21%；對北約（NATO）的信任度也從43%下滑至34%。

赫魯雪茨斯基表示，如果和平方案提供的安全保證不夠明確且不具法律約束力，烏克蘭人就不會信任，這也會影響烏克蘭人對和平方案的整體支持度。

美國總統川普（Donald Trump）在11月曾提出28點和平方案，內容包括要求烏克蘭割地、裁軍與永不加入北約等，被外界批評太過偏向俄羅斯；在遭歐洲與烏克蘭強烈反對後已縮減成19點方案。

美國28點方案縮減為19點 烏東頓巴斯領土歸屬僵局難解

而烏克蘭、歐洲多國領袖與美方代表14日於德國柏林進行會談，並達成5點共識。烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭願意以放棄加入北約換取西方的安全承諾，但拒絕美國要求烏克蘭割讓領土給俄羅斯的提議。



