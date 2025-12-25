烏克蘭民調：若大選澤連斯基可進第二輪 但會輸前總司令扎盧日尼

民調顯示，烏克蘭總統澤連斯基（左）和前總司令扎盧日尼（右）將在總統大選第二輪投票時對決 圖：翻攝自兩位領袖的Ｘ

[Newtalk新聞] 在美國總統川普（Donald Trump） 的調停之下，俄烏戰火可能暫告一段落。烏克蘭國會在總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）請求下，開始著手準備在戒嚴令下舉行選舉的相關立法。烏克蘭民調機構「社會暨市場研究」（SOCIS）稍早公佈最新民調，如果近期舉行總統選舉，澤連斯基和曾經擔任總司令的現任駐英國大使扎盧日尼（Valerii Zaluzhnyi）將在第二輪投票對決。

「社會暨市場研究」的調查顯示，澤連斯基在第一輪投票中將獲得22%的選票，略微領先扎盧日尼（21%）。有相當一部分受訪者（24.1%）表示尚未決定投票意向，比例高於10月份的21.1%。

民調也顯示，如果兩人進入第二輪投票，札盧日尼將以壓倒性優勢獲勝，得票率將達到64%，而澤連斯基的得票率為36%。

如果札盧日尼不參選，第二輪投票很可能在澤連斯基和軍事情報局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）之間展開。在這種情況下，布達諾夫將以56%的得票率擊敗澤連斯基的44%。

《基輔獨立報》（The Kyiv Indenpendent）報導，澤倫斯基在去年12月表示，他準備在戰爭持續期間舉行選舉，但前提是烏克蘭的盟友能夠保證安全——而這需要俄羅斯同意停火。

安全仍然是舉行全國性選舉的主要障礙，但這並非唯一的挑戰。

根據聯合國的數據，自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，已有超過600萬烏克蘭人逃往國外，另有370萬人流離失所，使得選民參與投票變得更加複雜。

根據烏克蘭現行法律，戒嚴期間禁止舉行選舉。只有在解除戒嚴或議會修改相關法律後，選舉才能舉行。

本週早些時候，烏克蘭國議成立了一個特別工作小組，負責起草有關戰時及戰後選舉的法律。國會議長斯特凡丘克（Ruslan Stefanchuk）表示，該法僅使用一次。

烏克蘭中央選舉委員會也於12月23日恢復了選民登記工作，這是自俄羅斯全面入侵以來該委員會首次採取此類行動。

