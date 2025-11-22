烏克蘭澄清未接受美和平計畫 蒲亭：若拒絕將推進兵力
美方提出的28點和平計畫草案，內容包括烏克蘭須放棄克里米亞、頓巴斯等占領區，大幅縮減部隊與軍備，排除北約在境內派駐和平部隊；並在《憲法》寫入烏克蘭永不加入北約，百日內重新大選等，以換取美國提供安全保障。俄羅斯則會與歐洲簽署互不侵犯條約，並得以重返8大工業國，再次回到國際社會。
烏克蘭民眾認為，相關條款形同迫使烏方讓渡主權。
烏克蘭民眾塔拉斯表示，「我認為這完全是投降，投降內容包括放棄頓巴斯地區、承認俄語為第2語言，根本就是投降。」
俄羅斯統統蒲亭罕見正面回應美方草案，稱這份提議「可成為談判起點」；但他也警告，如果基輔拒絕對話，俄軍將在其他戰線，重演近期在庫皮揚斯克的攻勢。
專家認為，莫斯科的用意，是逼迫基輔在談判桌上讓步，也要測試美歐陣營的團結度。
俄羅斯總統蒲亭表示，「如果基輔不願討論川普總統的提議，並且拒絕的話，那麼他們和歐洲戰爭好戰者們都得明白，庫皮揚斯克事件勢必會在其他前線關鍵地區重演。」
面對外界質疑，烏克蘭總統澤倫斯基重申，不會接受任何損害烏克蘭利益的條件，但願意提出替代方案，避免被俄羅斯指控「破壞和平」；烏方也呼籲美國與歐洲保持一致，避免讓莫斯科藉分歧擴大戰事。
烏克蘭總統澤倫斯基表示，「我會提出論點與替代方案說服他們，但我絕對不會給敵人任何理由，說烏克蘭人不要和平，說是我們破壞和平進程，說烏克蘭還沒有準備好進行外交。」
烏俄戰爭已經持續3年多，和平方案雖然受到多方關注，但各方立場差距依舊明顯；如何在主權、領土與安全之間找到平衡，將決定這份美國主導的計畫能否真正推動停火。
