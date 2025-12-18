烏克蘭瀕臨財政危機 國際援助撐起戰時運作

烏克蘭總統澤連斯基。 圖：截自「x」@nexta_tv

[Newtalk新聞] 俄烏戰爭持續延燒，烏克蘭的經濟與基礎設施亦承受巨大壓力。《美聯社》引述國際貨幣基金組織（IMF）數據指出，烏克蘭正處於破產邊緣，預估 2026 年至 2027 年間將需要高達 1,370 億歐元的外部資金支持。儘管財政前景嚴峻，歐盟各國已表態，將無論如何籌措相關資金，以避免烏克蘭經濟全面崩潰。

戰火對民生交通造成嚴重破壞，烏克蘭東部城市哈爾科夫尤為明顯。當地多數大眾運輸工具、救護車與消防車等，早在戰爭初期即遭摧毀，車輛停放處也成為俄軍攻擊目標。然而，在國際社會支援下，城市運作仍勉力維持。包括捷克在內的國家，已向哈爾科夫捐贈 11 輛電車與無軌電車，各國捐贈的公車與救護車穿梭街頭，成為「你並不孤單」的具體象徵。

包括捷克在內的國家已向哈爾科夫捐贈 11 輛電車與無軌電車。 圖：翻攝自Ｘ／@BohuslavskaKate

在軍事層面，西方國家持續加大對烏克蘭的援助力度。挪威宣布提供價值32億克朗的新一輪軍援，包含供 F—16 戰機使用的 APKWS 飛彈。德國則已交付兩套「愛國者」飛彈防禦系統與第九套 IRIS—T 發射裝置，大幅提升烏克蘭攔截飛彈與無人機的能力，強化防空網絡。

此外，已有 15 個國家承諾持續提供資金與武器支援。德國預計在 2026 年前提供 115 億歐元軍援，英國將投入 6 億英鎊強化防空能力，加拿大、荷蘭、葡萄牙等國則聚焦無人機採購。波蘭與捷克分別提供砲彈支援，挪威更承諾總額約 70 億美元的長期軍事援助，顯示盟國支持力道未見鬆動。

在雙邊合作方面，烏克蘭與德國簽署逾 12 億歐元的防務合約，涵蓋自走榴彈砲、無人機、電子戰系統與防空設備維修。同時，德國也正評估將部分退役的「海山貓」海軍直升機移交烏克蘭。隨著法國提供的幻影 2000—5F 戰機投入防空任務，國際援助已成為支撐烏克蘭戰時生存與抵抗能力的關鍵力量。

