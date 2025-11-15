烏克蘭炸港口！爆炸影像超震撼 俄油出口受阻

編譯林浩博／綜合報導

14日凌晨，俄羅斯南部港口城市新羅西斯克（Novorossiysk）的關鍵油庫，遭到烏克蘭轟炸。社群媒體流傳當時影像，可見爆炸引發巨大火球，隨後升起宛如蕈狀雲的濃煙，場面十分嚇人。受此影響，該港口的石油出口停擺，對俄方侵略烏克蘭的資金來源，予以了沉重打擊。

烏克蘭14日空襲俄羅斯港口新羅西斯克的遊客，引發巨大爆炸和宛如蕈狀雲的濃煙。（圖／翻攝自X平台 @Bricktop_NAFO）

給戰爭機器的重擊

美國《新聞周刊》直呼，這是給克里姆林宮戰爭機器（war machine）的一記重擊。烏克蘭正在加大鎖定俄方的戰爭資金來源，這次遇襲的油庫，即俄羅斯規模數一數二大的石油出口設施。

廣告 廣告

烏克蘭總參謀部表示，已對港口的「珍貴」基礎設施與油庫造成了損害，另外還摧毀了一台俄方S400防空系統的發射器。烏方稱這次動用的，皆是自家國產武器，比如「海王星」（Neptune）長程飛彈與各式攻擊無人機。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）稍早也說，該國出動了國產的海王星巡弋飛彈，以打擊俄羅斯境內目標。

澤倫斯基還在社群發文強調：「對於俄羅斯持續的恐怖行動，我們這是全然正當的反擊。」

烏克蘭安全局（SBU）的知情人士同樣向CNN透露，烏軍襲擊了「俄羅斯第二大的石油出口中心」，毀損了油輪、運油管設施和石油泵站，引發的大火直到14日早晨都還在燃燒，此外還毀了當地的反艦飛彈系統。

擊落216架無人機

俄羅斯的地方官員證實，新羅西斯克的油庫遇襲。克拉斯諾達爾（Krasnodar）邊疆區的首長康卓葉夫（Veniamin Kondratyev）稱，擊中油庫的，是烏軍無人機遭擊落後所產生的碎片。康卓葉夫另表示，烏軍的空襲釀成至少4人受傷，至少4棟公寓與4間民宅受損，當地已就此宣布緊急狀態。

據俄羅斯國防部的統計，從13日晚間至14日凌晨，總計攔截了216架烏克蘭的無人機。

阻止暗殺陰謀

與此同時，俄羅斯的安全部門聲稱，他們阻止了烏克蘭行刺克里姆林宮高層的陰謀。

據俄羅斯聯邦安全局（FSB）的說法，烏克蘭的情治單位看準時機，打算趁著該名官員前往莫斯科郊外墓地、悼念已故親人的時候動手。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

烏克蘭深夜突遭空襲！俄軍「射百枚飛彈」衝基輔

烏克蘭高官爆貪腐醜聞 兩部長請辭、澤倫斯基昔日好友涉案潛逃

戰火延燒近4年！俄國官員稱「準備與烏克蘭重啟和談」

普丁身體出狀況了？這張「身體部位照」曝光 烏克蘭前顧問嗆：肯定出事

