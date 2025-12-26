烏克蘭無人機再傳捷報 協同「暴風之影」突襲俄羅斯多處能源設施

烏克蘭近日以英國「暴風之影」和自製長程飛彈襲擊俄羅斯多處能源設施。（圖片來源/維基百科）

烏克蘭打擊俄羅斯能源設施再傳捷報，軍方和國安官員透露，烏克蘭使用英國製「暴風之影」（Storm Shadow）飛彈，協同烏克蘭自製長程無人機，轟炸俄羅斯多處石油和天然氣設施。

烏克蘭參謀總部透露，這次空襲的目標包括俄羅斯羅斯特夫州（Rostov）諾夫沙赫京斯克（Novoshakhtinsk）的煉油廠，確定目標已被擊中。此煉油廠是俄國南部最大油品供應商之一，在俄烏戰爭中，扮演俄軍柴油和軍機燃油提供者的重要角色。

烏克蘭國家安全局（SBU）也指出，該國自製的長程無人機擊中俄羅斯克拉斯諾達邊疆區（Krasnodar）捷姆路克港（Temryuk）的油槽，以及俄國西南部奧倫堡（Orenburg）的天然氣處理廠。奧倫堡擁有全球規模最大天然氣處理廠，距離俄烏邊界約1400公里。在克拉斯諾達邊疆區的捷姆路克港，俄國當地官員透露，烏克蘭的無人機攻擊過，造成該地2座油槽起火，延燒面積達約2000平方公尺。另外，烏軍還擊中位於俄國北部高加索地區阿迪格共和國（Adygea）首府邁科普市（Maikop）的一座軍用機場。

烏克蘭集中火力轟炸俄國能源設施以削弱其作戰經費

俄烏戰爭即將邁入第4年，不僅外交斡旋迄今仍未有實質的進展，雙方更加大火力，以無人機和飛彈猛攻彼此的能源和基礎設施。

根據《路透》（Reuter）報導，烏克蘭在這之前也曾以暴風之影飛彈，襲擊協助俄羅斯軍隊作戰的俄國工業據點。今年8月起，烏克蘭鎖定打擊俄國煉油廠和其他能源基礎設施，藉此削減俄羅斯石油天然氣相關收入，繼而牽制它們資助俄軍作戰的能力。

俄羅斯方面則在將近4年的戰爭中，持續攻擊烏克蘭電網和能源設施，特別在冬季加強攻擊、干擾電力與暖氣供應，藉以打壓烏克蘭的後勤支援和經濟。就在不久前的美國邁阿密和平會談後兩天，俄羅斯又對烏克蘭能源基礎設施和首都基輔發動攻擊，導致緊急停電，驚動北大西洋公約組織（NATO）成員國波蘭出動戰機保護領空。

烏克蘭無人機炸毀俄軍Il-38N反潛機

另外，烏克蘭國安局23日發布一段影片，顯示烏克蘭在12月初利用無人機在俄羅斯南部葉伊斯克（Yeysk）空軍基地，成功襲擊了1架稀有的俄軍 Il-38N 反潛機，據悉這次行動是為了癱瘓俄軍的空中偵察能力，以掩護數日後烏軍襲擊俄國潛艇的計畫。

烏克蘭這次利用配備空爆彈頭的單程無人機（One-Way Attack），也被稱為自殺式無人機，空中引爆後釋放出約2000枚垂直向下的碎片，直接掉落在飛機主要設備和雷達艙上方，並損壞其中一具引擎。若消息屬實，這將是 Il-38N機隊遭受最嚴重損失的一次。

國安局透露， Il-38N 偵察機具備偵測水下目標的能力，被視為烏軍水下行動的最大威脅。12月初轟炸 Il-38N後不久，烏克蘭隨即成功地在俄羅斯諾沃羅西斯克（Novorossiysk）海軍基地發動了另一波攻擊，以新型的「水下海寶貝」（Sub Sea Baby）無人載具，擊中並癱瘓了一艘停泊在港內的俄軍潛艦。



