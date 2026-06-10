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烏克蘭近期加強對俄羅斯占領區的空襲，克里米亞塞凡堡一座紀念克里米亞戰爭的歷史博物館遭到無人機擊中屋頂。隨著戰火延燒至能源設施，克里米亞不僅面臨燃料短缺，連鐵路班次也因安全考量被迫縮減。

根據路透社（Reuters）報導，俄羅斯扶植的塞凡堡市長 Mikhail Razvozhayev 表示，烏克蘭無人機於週三凌晨襲擊了一座歷史博物館。該館主要紀念 1853 年至 1856 年間的克里米亞戰爭，當時俄羅斯帝國戰敗。雖然目前尚無人員傷亡報告，但市長憤怒譴責此舉是「褻瀆」，並揚言要讓敵軍付出代價。

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戰火不僅波及文化遺址，更重創基礎設施。克里米亞首長 Sergei Aksyonov 宣布，由於本週有無人機攻擊導致火車司機受傷及助理喪命，半島已縮減夜間列車班次。此外，頻繁的空襲也導致克里米亞在旅遊旺季前夕陷入燃料短缺的困境。

攻擊範圍不僅限於邊境，俄羅斯薩馬拉州（Samara）的石油重鎮 Novokuibyshevsk 也遭到無人機襲擊，當地政府緊急呼籲百萬居民避難並暫停大眾運輸。羅斯托夫州（Rostov）則有燃料槽因無人機殘骸引發火災。甚至連距離烏克蘭數千公里遠的烏拉山脈工業區，如車里雅賓斯克（Chelyabinsk）等地，也罕見發布了空襲警報。

針對局勢升溫，烏克蘭總統澤倫斯基提議與俄羅斯總統普丁進行面對面會談，但遭到拒絕。克里姆林宮指責烏方持續攻擊能源設施，不僅迫使俄國削減石油產量，更是在破壞和平解決衝突的努力。

原文出處：烏克蘭無人機夜襲克里米亞 歷史博物館遭炸、俄羅斯能源設施起火

本文由AI協作，經編輯審核後發布