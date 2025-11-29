烏克蘭無人機襲俄羅斯油輪 打擊「影子艦隊」擴大施壓莫斯科

記者潘紀加／綜合報導

烏克蘭安全局（SBU）匿名官員11月29日表示，烏克蘭海軍無人機在黑海襲擊2艘俄羅斯「影子艦隊」油輪，加強打擊俄國利用石油產業規避制裁，賺取戰爭資金的非法行徑，藉此擴大對其施壓。

英國《衛報》報導，烏國海軍運用自製無人機打擊正前往諾沃羅西斯克港的俄國「影子艦隊」油輪「卡伊洛斯號」（Kairos）與「維拉特號」（Virat）。儘管烏方並未透露發生時間，但土耳其方面指出，懸掛甘比亞旗幟的「凱羅斯號」11月28日在從埃及駛往諾沃羅西斯克港途中，於距離土國西北部柯加里省約28浬（約52公里）處爆炸起火。至於「維拉特號」則在距離土國海岸約35浬（約65公里）處的另一區域遇襲，並在11月29日再度遭受攻擊。上述2艘涉案油輪先前已被西方國家列入制裁名單。

廣告 廣告

報導還說，「裏海石油管線」（CPC）位於諾沃羅西斯克港的設施也在此次攻擊中嚴重損壞，目前已暫停運作。這條管線輸送全球超過1%石油，包含將哈薩克出產的石油，經俄羅斯運往黑海出口，是全球最大規模的石油管線之一。

烏克蘭方面指出，俄國不斷透過「影子艦隊」規避西方制裁，出口石油賺取戰爭資金，因此將持續採取「積極措施」，防堵俄方非法作為。不過，由於事件發生在土國專屬經濟區內，該國也對此表示關切，呼籲各方保持溝通，確保區域經濟利益與安全；哈薩克則對此事件「不可接受」，認為可能衝擊全球能源安全。

在此同時，烏國總統澤倫斯基11月29日證實，由烏國安與國防委員會主席烏梅洛夫率領的代表團前往美國，將與美國務卿盧比歐、特使魏科夫與川普女婿庫許納等人，11月30日在佛羅里達州會晤，討論烏俄停火協議內容。另一方面，法國總統馬克宏也將於1日在巴黎接待澤倫斯基，討論「達成公正及持久和平的條件」。

「卡伊洛斯號」等2艘俄國「影子艦隊」油輪在黑海遇襲，船隻起火受損。（取自土耳其海事總局「X」）

烏國海軍運用自製無人機，打擊俄國「影子艦隊」油輪。圖為烏國地面部隊操作無人機。（達志影像／美聯社資料照片）

烏克蘭證實，烏梅洛夫率領代表團赴美，協商烏俄停火事宜。（達志影像／路透社資料照片）