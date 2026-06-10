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拉脫維亞（Latvia）東部以美景聞名，但受烏俄戰爭影響，烏克蘭無人機頻繁誤闖領空，導致當地觀光業慘遭重創。儘管政府強調安全，但高達八成五的業者面臨退訂潮，原本熱鬧的森林民宿如今空無一人。

位於拉脫維亞（Latvia）森林深處的 Birdwhistles Guesthouse，距離俄羅斯（Russia）邊境僅50公里。往年此時本應客滿，如今八間客房卻空空如也。民宿老闆 Martins Kiscenko 無奈表示，原本預訂的兩場婚禮都在最後一刻取消，因為新人擔心賓客得在警報聲中四處躲避無人機。

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拉脫維亞東部被譽為「藍湖之鄉」（Land of Blue Lakes），以清澈湖泊與茂密森林著稱，是遠離塵囂的避暑勝地。然而，自今年三月起，烏克蘭（Ukraine）軍方的無人機頻繁誤入拉脫維亞及鄰近波羅的海國家的領空。根據基輔與北大西洋公約組織（NATO）的說法，這些無人機原本目標是俄羅斯境內，卻因遭到俄軍電子訊號干擾（jamming）而偏離航道。

雖然目前尚未造成人員傷亡，但頻繁的避難指令已讓遊客卻步。上個月，兩架無人機在雷澤克內（Rezekne）市中心爆炸，另有兩架擊中附近的儲油設施引發火災。當地旅遊協會代表 Jelena Kijasko 指出，調查顯示高達 85% 的觀光業者面臨退訂，部分商家甚至損失超過一半的預約訂單。

為了挽回觀光客信心，拉脫維亞總理 Andris Kulbergs 甚至計畫前往該區度假以示安全。Jelena Kijasko 強調，當地人並不覺得特別危險，並幽默地表示：「在首都里加（Riga）發生車禍的機率，遠比在森林裡被無人機砸到頭還要高。」

原文出處：烏克蘭無人機誤闖拉脫維亞邊境 觀光勝地「藍湖之鄉」遊客全嚇跑

本文由AI協作，經編輯審核後發布