烏克蘭特種部隊涉入莫斯科炸死俄軍中將？作戰訓練局長座車遭裝炸彈

俄羅斯莫斯科市發生汽車炸彈襲擊，俄軍作戰訓練局中將局長身亡。俄羅斯聯邦調查委員會疑烏克蘭特種部門策劃實施。 圖：翻攝「X」@Cyberspec1

[Newtalk新聞] 莫斯科時間12月22日，俄羅斯聯邦調查委員會發布訊息，指俄羅斯武裝部隊總參謀部作戰訓練局局長法尼爾·薩爾瓦羅夫（Fanil Sarvarov）中將，在首都南部遭汽車炸彈襲擊身亡。調查委員會發言人表示，偵查機關正在全面調查各種作案動機，其中主要方向之一是認為，此次謀殺行動是由烏克蘭特種部門策劃實施。

事件發生在莫斯科市南部處停車場，現場圖片顯示一輛嚴重損毀的白色SUV，車身扭曲、車門敞開，周圍散落碎片，背景為公寓大樓及停車場；據被步調查，爆炸裝置被安裝在薩爾瓦羅夫的汽車下方，於當地時間上午7時左右發動引擎時引爆。薩爾瓦羅夫當場重傷送醫，隨後不治身亡。俄方已展開謀殺調查，並將烏克蘭情報部門列為首要嫌疑對象，此案被視為針對俄軍高層的針對性攻擊。

薩爾瓦羅夫現年56歲，曾參與俄羅斯在車臣、喬治亞、敘利亞及烏克蘭的軍事行動，自2016年起負責俄軍作戰訓練部門，負責規劃及訓練部隊作戰能力。他被視為俄軍總參謀部的重要人物，此次襲擊引發俄國內部安全擔憂，並可能加劇俄烏衝突緊張局勢。俄方調查委員會強調，將徹查所有可能性，包括內部動機，但目前證據指向烏克蘭特種部隊的涉入。

事件發生於俄烏戰爭持續背景下，烏克蘭情報部門先前曾承認類似針對俄方高官的行動，但尚未對此案回應。本案可能影響雙方談判前景。

