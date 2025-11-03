烏克蘭獲更多愛國者防空系統 抵禦俄無人機猛攻

（中央社基輔3日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基指出，烏方已收到更多美國製愛國者防空系統，將用以協助烏國抵禦俄羅斯每日猛烈攻勢。俄國無人機最近一次夜襲導致1名男子身亡，他的5位親屬受傷。

美聯社報導，先進的愛國者（Patriot）系統是抵禦俄羅斯飛彈最有效的武器。澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）一直請求西方夥伴國家提供更多這套系統，但產能限制及各國維持自身庫存的需求，拖慢了交付時間。

廣告 廣告

澤倫斯基昨天深夜在社群媒體宣布：「更多愛國者系統現在位於烏克蘭並付諸使用。當然，我們仍需更多這套系統，以保護關鍵基礎設施和全國各地城市。」

他感謝德國及其總理梅爾茨（Friedrich Merz）交付愛國者系統。在獲得美國保證優先出貨新愛國者系統以補充庫存後，德國3個月前表示，將再交給烏克蘭兩套愛國者防空系統。這套系統目前只在美國生產。

北大西洋公約組織（NATO）正協調定期交付烏克蘭大量武器的事宜，這類裝備主要是由歐洲盟邦和加拿大向美國購買。美國擁有規模更大的軍備庫存，以及更先進武器，不過有別於前美國總統拜登（Joe Biden），現任總統川普（Donald Trump）政府目前未向烏克蘭供應任何武器。

根據烏克蘭空軍，俄羅斯昨天至今天夜間向烏國發射12枚各類飛彈及138架攻擊和誘餌無人機。俄軍在部分夜間攻勢中甚至會對烏克蘭發射數以百計無人機跟飛彈。

烏克蘭當局提到，俄羅斯無人機擊中東北部蘇米州（Sumy）1間民宅，造成1名男子喪命，他的5位親屬受傷，其中包含兩名孩童；蘇米州另有兩名女子在其他地方遇襲受傷。（編譯：洪培英）1141103